"Лоскут" древней Земли прилип ко дну Тихого океана: исчез с поля зрения около 30 млн лет назад

Исследователи только что обнаружили фрагмент утраченной тектонической плиты — он исчез десятки миллионов лет назад, а теперь был найден в месте пересечения разломов Сан-Андреас и Каскадия.

Исследователи из Геологической службы США только что обнаружили фрагмент давно утраченной тектонической плиты, скользящий под североамериканский континент в южной части зоны субдукции Каскадия. Считается, что он может представлять собой новую опасность землетрясений для региона, пишет Live Science.

Результаты нового исследования показывают, что фрагмент, получивший название "Пионер", является оставшимся фрагментом океанической плиты, исчезнувшей под Североамериканской плитой около 30 миллионов лет назад. Теперь, как обнаружили ученые, он прилип ко дну Тихого океана и движется на северо-запад вместе с этой плитой.

По словам первого автора исследования Дэвида Шелли, геофизика из Геологической службы США, эти события разворачиваются в месте, известно как тройное сочленение Мендосино, где знаменитый калифорнийский разлом Сан-Андреас примыкает к зоне субдукции Каскадия. Известно, что вдоль разлома Сан-Андреас Североамериканская и Тихоокеанская плиты движутся параллельно друг другу. В Каскадии, простирающейся от мыса Мендосино в Калифорнии до острова Ванкувер в Британской Колумбии, океанические плиты Хуан-де-Фука и Горда погружаются под Северную Америку. Данные указывают на то, что это тектоническое движение способно вызвать землетрясения магнитудой 9 и выше.

Некоторые данные также указывают на то, что землетрясения в зоне субдукции Каскадии способны спровоцировать землетрясения вдоль разлома Сан-Андреас — это расширяет опасность со стороны Каскадского разлома.

По словам ученых, новые данные не проясняют масштабы риска, но являются шагом к пониманию этой взаимосвязи. По словам Шелли, фрагмент "Пионер" фактически увеличивает площадь контакта между зоной субдукции и Тихоокеанской плитой.

Зона тройного сочленения Мендосино — это место встречи трех тектонических плит Фото: USGS

В ходе исследования ученые использовали крошечные низкочастотные землетрясения и треморы — мельчайшие события, часто происходящие на крупнейших разломах. Команда проанализировала эти события и определила направление тонких движений плит. В районе Мендосино Тихоокеанская плита скользит на северо-запад относительно Североамериканской плиты, сталкиваясь с плитой Горда, которая подталкивает Северную Америку. Ситуация сложная, а потому существуют некоторые споры относительно того, где именно находятся все части плиты и где проходят линии разломов.

Шелли с коллегами обнаружили, что ситуация на самом деле немного сложнее, чем считалось. Дело в том, что неожиданный фрагмент давно исчезнувшей тектонической плиты Фараллон, как оказалось, все еще оказывает влияние на тройное сочленение.

Известно, что эта древняя плита начала субдукцию под Северную Америку 200 миллионов лет назад, во время распада суперконтинента Пангея. Предыдущие исследования уже показали, что Хуан-де-Фука — это один из остатков Фараллонской плиты. Однако новое исследование обнаружило еще один фрагмент, прилипший к дну Тихого океана — этот фрагмент не погружается, а движется боком по отношению к континенту.

Тем временем, фрагменты Гордской плиты, отколовшиеся от Североамериканской плиты в процессе их соприкосновения, по-видимому, переместились обратно на Гордскую плиту. Более того, считается, что они, возможно, вновь погружаются под Северную Америку. Авторы исследования считают, что эта геологическая неразбериха может объяснить, почему крупнейшее землетрясение тройного сочленения в 1992 году произошло на меньшей глубине, чем прогнозировали ученые.

Ученые также полагают, что фрагмент "Пионер", вероятно, способен сам вызывать землетрясения. Неизвестно, какой силы они могут быть, однако эти данные так или иначе сегодня не включены в модели оценки опасности — ученые считают, это необходимо изменить.

