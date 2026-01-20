Ничего подобного не видели прежде: впервые в истории корова использовала инструменты (видео)

Впервые в истории исследователи запечатлели на видео, как корова из Австрии пользуется метлой — ничего подобного прежде не наблюдали.

Очень умная корова из Австрии перевернула наше представление о том, на что способны эти животные. Исследователи впервые в истории наблюдали, как домашняя корова породы швейцарская бурая по кличке Вероника научилась использовать метлу, чтобы почесать себе спину, пишет Science Focus.

По словам доктора Антонио Осуна-Маскаро из Венского университета ветеринарной медицины, руководившего исследованием, такое гибкое использование инструментов редко встречается в животном мире и никогда ранее не было задокументировано у крупного рогатого скота.

Изначально исследователи дали корове метлу-щетку и ожидали, что животное будет использовать только щетинистый конец. Вместо этого Вероника адаптировала использование инструмента в зависимости от того, какой где именно она испытывала зуд. Например, если это была спина или другой обширный участок, требующий хорошего почесывания, корова использовала щетинистый конец метлы. Когда требовалось более мягкое прикосновение, например, к чувствительному животу, она использовала гладкий конец рукоятки.

По словам доктора Осуна-Маскаро, такое поведение — единственный хорошо задокументированный случай среди коров. Ранее нечто подобное ученые наблюдали среди шимпанзе, когда они ловили термитов, комбинируя функции двух противоположных концов одной и той же палки.

Авторы отмечают, что ранее сельскохозяйственные животные в значительной степени игнорировались поведенческими учеными. Теперь исследователи считают, что предполагаемое отсутствие интеллекта у некоторых животных может на самом деле может быть обусловлено недостатком наблюдений. Например, теперь нам известно, что коровы на самом деле способны к новаторству в использовании инструментов и гибкому их применению.

Отметим, что корове Веронике 13 лет и ее хозяин, Витгар Вигеле, заметил, что она использует инструменты более десяти лет назад. Эта удивительная корова привлекла внимание исследователей, когда они увидели видео с ее поведением.

Теперь результаты нового исследования показывают, что наши представления об интеллекте сельскохозяйственных и других животных могут быть обусловлены не тем, насколько умны эти животные, а тем, была ли им предоставлена возможность раскрыть свой интеллект.

