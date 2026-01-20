Нічого подібного не бачили раніше: уперше в історії корова використала інструменти (відео)

Уперше в історії дослідники зафіксували на відео, як корова з Австрії користується мітлою — нічого подібного раніше не спостерігали.

Дуже розумна корова з Австрії перевернула наше уявлення про те, на що здатні ці тварини. Дослідники вперше в історії спостерігали, як домашня корова породи швейцарська бура на прізвисько Вероніка навчилася використовувати мітлу, щоб почухати собі спину, пише Science Focus.

За словами доктора Антоніо Осуна-Маскаро з Віденського університету ветеринарної медицини, який керував дослідженням, таке гнучке використання інструментів рідко трапляється у тваринному світі й ніколи раніше не було задокументовано у великої рогатої худоби.

Відео дня

Спочатку дослідники дали корові мітлу-щітку й очікували, що тварина використовуватиме тільки щетинистий кінець. Замість цього Вероніка адаптувала використання інструменту залежно від того, де саме вона відчувала свербіж. Наприклад, якщо це була спина або інша велика ділянка, що потребує гарного чухання, корова використовувала щетинистий кінець мітли. Коли був потрібен більш м'який дотик, наприклад, до чутливого живота, вона використовувала гладкий кінець руків'я.

За словами доктора Осуна-Маскаро, така поведінка — єдиний добре задокументований випадок серед корів. Раніше щось подібне вчені спостерігали серед шимпанзе, коли вони ловили термітів, комбінуючи функції двох протилежних кінців однієї й тієї ж палиці.

Автори зазначають, що раніше сільськогосподарські тварини значною мірою ігнорувалися поведінковими вченими. Тепер дослідники вважають, що передбачувана відсутність інтелекту в деяких тварин може насправді може бути зумовлена нестачею спостережень. Наприклад, тепер нам відомо, що корови насправді здатні до новаторства у використанні інструментів і гнучкого їх застосування.

Зазначимо, що корові Вероніці 13 років і її господар, Вітгар Вігеле, помітив, що вона використовує інструменти понад десять років тому. Ця дивовижна корова привернула увагу дослідників, коли вони побачили відео з її поведінкою.

Тепер результати нового дослідження показують, що наші уявлення про інтелект сільськогосподарських та інших тварин можуть бути зумовлені не тим, наскільки розумними є ці тварини, а тим, чи була їм надана можливість розкрити свій інтелект.

