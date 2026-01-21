Мрачный символ Французской революции: кто на самом деле изобрел гильотину (фото)

Вопреки распространенному мифу, доктор Жозеф Гильотен не изобрел гильотину. Тем не менее с его именем эта машина для убийства стала одним из символов Французской революции. Гильотину продолжали использовать еще почти 200 лет.

21 января 1793 года произошло одно из самых знаменитых событий Французской революции (1789 – 1799 годы) – казнь короля Франции Людовика XVI. Его казнили с помощью гильотины. Это устройство придумал не доктор Жозеф Гильотен, но благодаря ему машина для казни получила свое название. О том, что такое гильотина, как долго ее использовали и где она впервые появилась, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Гильотина: что это такое и принцип работы

Гильотина, музейный образец Фото: Wikipedia

Гильотина — это устройство для совершения смертной казни путем отсечения головы, ставшее одним из самых мрачных и узнаваемых символов Французской революции. Парадоксально, но гильотину предложили использовать как "гуманный" инструмент, призванный уравнять всех граждан Франции перед законом и избавить их от лишних мучений.

Відео дня

Главной деталью гильотины для отрубания головы является тяжелое косое лезвие, свободно движущееся вдоль вертикальных направляющих. Лезвие поднимали на высоту 2—3 метра веревкой, где оно удерживалось защелкой. Голову человека клали на специальную скамейку, а шею закрепляли двумя досками с выемкой. Защелка открывалась с помощью специального механизма, лезвие падало, и голова была отрублена. Казнь осуществлялась быстро и безболезненно.

Кто изобрел гильотину

Жозеф Гильотен Фото: Wikipedia

Существует распространенный миф, что гильотину изобрел доктор Жозеф Гильотен, член Учредительного собрания Франции в 1789 году. Это не совсем так: Гильотен, профессор анатомии и противник смертной казни, не придумал гильотину, а лишь подал идею ее широкого применения. В конце XVIII века во Франции применялись жестокие методы казни: сожжение на костре, повешение и четвертование. Гильотен считал, что устройство с падающим лезвием — это более гуманный способ казни, к тому же его можно применять ко всем слоям населения, что подчеркивало равенство граждан Франции перед законом. Понимая, что отменить смертную казнь невозможно, Гильотен и предложил более "гуманный" метод.

Гильотину он не придумал: в несколько другой конструкции она использовалась для совершения казни начиная с XIV века в Шотландии, Ирландии и Англии, а также в Италии. Гильотен лишь предложил использовать давно известное устройство в несколько измененной форме. Чертеж усовершенствованной машины для казни создал учитель Гильотена доктор Антуан Луи. Поэтому изначально гильотина называлась луизеттой, но это название не прижилось. Зато именно устройство, созданное во Франции, с косым лезвием, стало "стандартной" гильотиной.

После смерти Гильотена в 1814 году его родственники пытались убедить правительство Франции переименовать машину для совершения казни. Им отказали и в итоге семье пришлось сменить фамилию, чтобы не ассоциироваться со страшным устройством.

Существует миф, что самого Гильотена казнили на гильотине, но на самом деле он умер естественной смертью.

Первая казнь с помощью гильотины

Впервые гильотину использовали для совершения казни 25 апреля 1792 года, когда на Гревской площади в Париже казнили вора Николя Пеллетье. После того как голова преступника была отсечена, она упала в корзину, и палач показал ее толпе. С тех пор эта мрачная традиции закрепилась на много лет. Считалось, что отрубленная голова могла видеть на протяжении примерно десяти секунд. Таким образом, голову человека поднимали, чтобы он мог в последний раз перед смертью увидеть окружающую толпу. Вскоре гильотина переехала с Гревской площади на площадь Революции, где были проведены большинство казней.

Самая известная казнь на гильотине

Казнь Людовика XVI. Анонимная гравюра Фото: Wikipedia

Пожалуй, самой известной казнью на гильотине была казнь короля Франции Людовика XVI, состоявшаяся 21 января 1793 года. Это одно из самых известных событий Французской революции, которое состоялось на площади Революции (бывшей площади Людовика XV, переименованной в 1795 году в площадь Согласия) в Париже. Через девять месяцев после смерти Людовика его жена Мария-Антуанетта, бывшая королева Франции, также была обезглавлена на том же месте.

Король Франции Людовик XVI Фото: Wikipedia

Людовик XVI после начала революции стал конституционным монархом, но затем начал противодействовать революционерам и пытался совершить побег из Франции. Национальный конвент (законодательный орган Первой французской республики) почти единогласно признал короля виновным в государственной измене.

Людовик XVI выслушал приговор и взошел на эшафот. Его последними словами на эшафоте были: "Я умираю невиновным, я невиновен в преступлениях, в которых меня обвиняют. Говорю вам это с эшафота, готовясь предстать перед Богом. И прощаю всех, кто виновен в моей смерти".

Когда перестали использовать гильотину

Наиболее активно гильотину для совершения казней использовали во Франции в период с 1792 по 1795 год, когда таким образом казнили тысячи людей. Из-за того, что гильотина ассоциировалась с эпохой террора во время Французской революции она не сильно распространилась по Европе.

В основном гильотину использовали после Французской революции в самой Франции, в Германии, а также в Италии. Последняя казнь на гильотине состоялась во Франции в 1977 году, в Италии – в 1870 году. В Германии во времена правления Гитлера гильотина использовалась очень активно, и она была стандартным методом совершения казни в ФРГ до 1949 года, а в ГДР ее использовали до 1966 года.

Фокус уже писал о том, как маркиза де Помпадур управляла сердцем короля и Францией. Жанна-Антуанетта Пуассон, известная как маркиза де Помпадур — одна из самых влиятельных женщин Франции XVIII века и официальная фаворитка короля Людовика XV.