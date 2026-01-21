Похмурий символ Французької революції: хто насправді винайшов гільйотину (фото)

Всупереч поширеному міфу, доктор Жозеф Гільотен не винайшов гільйотину. Проте з його ім'ям ця машина для вбивства стала одним із символів Французької революції. Гільйотину продовжували використовувати ще майже 200 років.

21 січня 1793 року відбулася одна з найзнаменитіших подій Французької революції (1789 — 1799 роки) — страта короля Франції Людовика XVI. Його стратили за допомогою гільйотини. Цей пристрій придумав не доктор Жозеф Гільотен, але завдяки йому машина для страти отримала свою назву. Про те, що таке гільйотина, як довго її використовували і де вона вперше з'явилася, пише Фокус.

Гільйотина: що це таке і принцип роботи

Гільйотина, музейний зразок Фото: Wikipedia

Гільйотина — це пристрій для здійснення смертної кари шляхом відсікання голови, що став одним із найпохмуріших і найвпізнаваніших символів Французької революції. Парадоксально, але гільйотину запропонували використовувати як "гуманний" інструмент, покликаний зрівняти всіх громадян Франції перед законом і позбавити їх зайвих мук.

Головною деталлю гільйотини для відрубування голови є важке косе лезо, яке вільно рухається вздовж вертикальних напрямних. Лезо піднімали на висоту 2-3 метри мотузкою, де воно утримувалося засувкою. Голову людини клали на спеціальну лавку, а шию закріплювали двома дошками з виїмкою. Засувка відкривалася за допомогою спеціального механізму, лезо падало, і голова була відрубана. Страта здійснювалася швидко і безболісно.

Хто винайшов гільйотину

Жозеф Гільотен Фото: Wikipedia

Існує поширений міф, що гільйотину винайшов доктор Жозеф Гільотен, член Засновницьких зборів Франції 1789 року. Це не зовсім так: Гільотен, професор анатомії і противник смертної кари, не придумав гільйотину, а лише подав ідею її широкого застосування. Наприкінці XVIII століття у Франції застосовували жорстокі методи страти: спалення на багатті, повішення і четвертування. Гільотен вважав, що пристрій із лезом, що падає, — це більш гуманний спосіб страти, до того ж його можна застосовувати до всіх верств населення, що підкреслювало рівність громадян Франції перед законом. Розуміючи, що скасувати смертну кару неможливо, Гільотен і запропонував більш "гуманний" метод.

Гільйотину він не придумав: у дещо іншій конструкції її використовували для вчинення страти починаючи з XIV століття в Шотландії, Ірландії та Англії, а також в Італії. Гільотен лише запропонував використовувати давно відомий пристрій у дещо зміненій формі. Креслення вдосконаленої машини для страти створив учитель Гільотена доктор Антуан Луї. Тому спочатку гільйотина називалася луізеттой, але ця назва не прижилася. Натомість саме пристрій, створений у Франції, з косим лезом, став "стандартною" гільйотиною.

Після смерті Гільотена 1814 року його родичі намагалися переконати уряд Франції перейменувати машину для здійснення страти. Їм відмовили і в підсумку сім'ї довелося змінити прізвище, щоб не асоціюватися зі страшним пристроєм.

Існує міф, що самого Гільотена стратили на гільйотині, але насправді він помер природною смертю.

Перша страта за допомогою гільйотини

Уперше гільйотину використовували для здійснення страти 25 квітня 1792 року, коли на Гревській площі в Парижі стратили злодія Ніколя Пеллетьє. Після того як голова злочинця була відсічена, вона впала в кошик, і кат показав її натовпу. Відтоді ця похмура традиція закріпилася на багато років. Вважалося, що відрубана голова могла бачити протягом приблизно десяти секунд. Таким чином, голову людини піднімали, щоб вона могла востаннє перед смертю побачити натовп навколо. Незабаром гільйотина переїхала з Гревської площі на площу Революції, де було проведено більшість страт.

Найвідоміша страта на гільйотині

Страта Людовика XVI. Анонімна гравюра Фото: Wikipedia

Мабуть, найвідомішою стратою на гільйотині була страта короля Франції Людовика XVI, що відбулася 21 січня 1793 року. Це одна з найвідоміших подій Французької революції, що відбулася на площі Революції (колишньої площі Людовика XV, перейменованої 1795 року на площу Злагоди) у Парижі. За дев'ять місяців після смерті Людовіка його дружина Марія-Антуанетта, колишня королева Франції, також була обезголовлена на тому ж місці.

Король Франції Людовик XVI Фото: Wikipedia

Людовик XVI після початку революції став конституційним монархом, але потім почав протидіяти революціонерам і намагався втекти з Франції. Національний конвент (законодавчий орган Першої французької республіки) майже одноголосно визнав короля винним у державній зраді.

Людовик XVI вислухав вирок і зійшов на ешафот. Його останніми словами на ешафоті були: "Я помираю невинним, я невинний у злочинах, у яких мене звинувачують. Кажу вам це з ешафота, готуючись постати перед Богом. І прощаю всіх, хто винен у моїй смерті".

Коли перестали використовувати гільйотину

Найактивніше гільйотину для вчинення страт використовували у Франції в період з 1792 по 1795 рік, коли таким чином стратили тисячі людей. Через те, що гільйотина асоціювалася з епохою терору під час Французької революції, вона не надто поширилася Європою.

Здебільшого гільйотину використовували після Французької революції в самій Франції, у Німеччині, а також в Італії. Остання страта на гільйотині відбулася у Франції 1977 року, в Італії — 1870 року. У Німеччині за часів правління Гітлера гільйотина використовувалася дуже активно, і вона була стандартним методом вчинення страти у ФРН до 1949 року, а в НДР її використовували до 1966 року.

