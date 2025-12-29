Больше чем фаворитка: как маркиза де Помпадур управляла сердцем короля и Францией

29 декабря 1721 года родилась Жанна-Антуанетта Пуассон, известная как маркиза де Помпадур — одна из самых влиятельных женщин Франции XVIII века и официальная фаворитка короля Людовика XV.

Кто такая маркиза де Помпадур и ее личная жизнь

Родилась Жанна-Антуанетта Пуассон 29 декабря 1721 года в Париже. По разным версиям, ее настоящим отцом был богатый финансист Ле Нормант де Турнегем, который позже стал ее официальным опекуном. В то время ее официальный отец Франсуа Пуассон — один из парижских финансистов, был вынужден покинуть Францию в 1725 году после скандала вокруг неуплаченных долгов.

В 1741 году Жанна-Антуанетта вышла замуж за Шарля-Гийома Ле Нормана д'Этиоля, племянника своего опекуна. Этот брак был скорее социальным шагом. После появления при дворе они развелись (официально — из-за "несовместимости статусов"). По свидетельству историков, муж ее действительно любил.

В браке женщина родила двоих детей: мальчик умер через год после рождения в 1741, и 10 августа 1744 Александрина-Жанна (которую прозвали "Фанфан").

Будущая маркиза обладала яркой внешностью, была бойкой и остроумной. Со временем она основала собственный салон в поместье Этуаль за пределами Парижа, к ней приезжали многие известные личности, в том числе и Вольтер.

Отношения с Людовиком XV

В 1745 году Жанна стала официальной фавориткой короля (maîtresse-en-titre). Их романтические отношения продолжались несколько лет, но из-за слабого здоровья Помпадур связь прекратилась.

Впрочем, даже после этого она оставалась самым близким человеком короля, его подругой, советницей и доверенным лицом до самой своей смерти в 1764 году.

Людовик XV искренне к маркизе привязался и называл ее "своей подругой".

Достоверных подтверждений других романов нет. Существуют слухи о ее поклонниках или платонических симпатиях, но историки сходятся во мнении, что после короля она не имела громких любовных историй.

Жанна даже сама подбирала молодых фавориток для короля, чтобы сохранить свое влияние и не потерять его доверие.

Интересные факты о маркизе де Помпадур

Ей предсказали короля: еще в юности гадалка сказала, что она станет фавориткой монарха — и Жанна-Антуанетта сознательно к этому готовилась.

Для того, чтобы Жанна-Антуанетта могла быть представлена при дворе, она должна была иметь титул. Для этого король купил для нее имение Помпадур, к которому был прикреплен титул маркизы, вместе с гербом и регалиями.

Была очень образованной: знала литературу, философию, музыку, играла в театре при дворе.

Покровительница искусств: поддерживала Вольтера, художников и архитекторов, способствовала развитию стиля рококо.

Способствовала развитию Севрского фарфора — одного из символов французской культуры.

Имела огромное политическое влияние: участвовала в назначении министров и влияла на внешнюю политику.

Ее не любил народ и аристократия, но король доверял ей безгранично.

Умерла в 42 года от туберкулеза. Людовик XV, глядя на похороны под дождем, сказал: "Маркиза не заслуживала такой погоды".

"Маркиза де Помпадур" (2006) — мини-сериал

Эта картина считается наиболее исторически достоверной. Подробно показывает ее молодость, путь ко двору и трансформацию из любовницы в политическую советницу короля.

Здесь также можно увидеть красивые костюмы и сильную актерскую игру.

