Більше ніж фаворитка: як маркіза де Помпадур керувала серцем короля і Францією

29 грудня 1721 року народилася Жанна-Антуанетта Пуассон, відома як маркіза де Помпадур — одна з найвпливовіших жінок Франції XVIII століття та офіційна фаворитка короля Людовіка XV.

Фокус з цієї нагоди розповідає, що відомо про її особисте життя, шлях до монаршого двору та цікаві факти.

Хто така маркіза де Помпадур та її особисте життя

Народилася Жанна-Антуанетта Пуассон 29 грудня 1721 в Парижі. За різними версіями, її справжнім батьком був багатий фінансист Ле Нормант де Турнегем, який пізніше став її офіційним опікуном. В той час її офіційний батько Франсуа Пуассон — один з паризьких фінансистів, був вимушений залишити Францію у 1725 року після скандалу навколо несплачених боргів.

У 1741 році Жанна-Антуанетта вийшла заміж за Шарля-Гійома Ле Нормана д’Етіоля, племінника свого опікуна. Цей шлюб був радше соціальним кроком. Після появи при дворі вони розлучилися (офіційно — через "несумісність статусів"). За свідченням істориків, чоловік її справді кохав.

Відео дня

У шлюбі жінка народила двох дітей: хлопчик помер за рік після народження у 1741, і 10 серпня 1744 Александрина-Жанна (яку прозвали "Фанфан").

Майбутня маркіза мала яскраву зовнішність, була жвавою і дотепною. З часом вона заснувала власний салон в маєтку Етуаль за межами Парижа, до неї приїздило багато відомих особистостей, у тому числі і Вольтер.

Маркіза де Помпадур Фото: Вікіпедія

Стосунки з Людовіком XV

У 1745 році Жанна стала офіційною фавориткою короля (maîtresse-en-titre). Їхні романтичні стосунки тривали кілька років, але через слабке здоров’я Помпадур зв’язок припинився.

Втім, навіть після цього вона залишалася найближчою людиною короля, його подругою, радницею і довіреною особою до самої своєї смерті в 1764 році.

Людовік XV щиро до маркізи прив’язався і називав її "своєю подругою".

Людовік XV Фото: Вікіпедія

Достовірних підтверджень інших романів немає. Існують чутки про її прихильників або платонічні симпатії, але історики сходяться на думці, що після короля вона не мала гучних любовних історій.

Жанна навіть сама підбирала молодих фавориток для короля, щоб зберегти свій вплив і не втратити його довіру.

Цікаві факти про маркізу де Помпадур

Їй напророкували короля: ще в юності ворожка сказала, що вона стане фавориткою монарха — і Жанна-Антуанетта свідомо до цього готувалася.

Для того, щоб Жанна-Антуанетта могла бути представлена при дворі, вона мусила мати титул. Для цього король купив для неї маєток Помпадур, до якого був прикріплений титул маркізи, разом з гербом та регаліями.

Була дуже освіченою: знала літературу, філософію, музику, грала в театрі при дворі.

Покровителька мистецтв: підтримувала Вольтера, художників і архітекторів, сприяла розвитку стилю рококо.

Сприяла розвитку Севрської порцеляни — одного з символів французької культури.

Мала величезний політичний вплив: брала участь у призначенні міністрів і впливала на зовнішню політику.

Її не любив народ і аристократія, але король довіряв їй безмежно.

Померла у 42 роки від туберкульозу. Людовік XV, дивлячись на похорон під дощем, сказав: "Маркіза не заслуговувала на таку погоду".

Її не любив народ і аристократія, але король довіряв безмежно Фото: Вікіпедія

"Маркіза де Помпадур" (2006) — мінісеріал

Ця картина вважається найбільш історично достовірною. Детально показує її молодість, шлях до двору та трансформацію з коханки на політичну радницю короля.

Тут також можна побачити гарні костюми та сильну акторську гру.

"Маркіза де Помпадур" — мінісеріал

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

У Шотландії чоловік підпирав сарай скульптурою часів Людовіка ХV, яка коштує мільйони доларів. Її понад 300 років тому виготовив відомий скульптор Едме Бушардон.

Американська співачка Тейлор Свіфт виявилася давньою родичкою французького короля Людовика XIV.

Крім того, на 76-му Каннському кінофестивалі показали фільм "Жанна Дюбаррі" про відому фаворитку короля Людовіка XV.