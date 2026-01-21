Прогноз магнитных бурь с 21 по 24 января: метеозависимым нужно продержаться еще день

Сегодня, 21 января, астрономы прогнозируются угасание магнитной бури, которая началась в результате коронального выброса массы на Солнце. Согласно прогнозу, сегодня еще могут наблюдаться умеренные и сильные (G2-G3) магнитные бури, с последующим снижением активности.

За последние 24 часа солнечная активность оставалась на низком уровне, на Солнце наблюдались только слабые вспышки.

“На видимом диске имеется одиннадцать областей солнечных пятен. Область вблизи южной части центра диска остается самой большой, но имеет довольно простую магнитную структуру. Область к северу от нее является второй по величине, с некоторым дальнейшим развитием промежуточных пятен к югу от главного пятна. В области, расположенной к юго-востоку от самого большого пятна, наблюдается незначительный рост средних пятен и увеличение магнитной сложности с двумя небольшими дельта-пятнами. Остальные области, как правило, меньше, магнитно проще и кажутся относительно стабильными или находятся в небольшом упадке”, - говорится в прогнозе метеорологического бюро Met Office.

Также отмечается, что выбросом корональной массы, которые были бы направлены в сторону Земли, не наблюдалось. За последние сутки также уменьшилось влияние солнечного ветра, его скорость в начале недели достигала 1100 км/с, но сейчас снизилась до 800 км/с.

Прогноз магнитных бурь на четыре дня

Пока что эксперты ожидают низкую или умеренную активность на Солнце с вероятными вспышками класса М – это вспышки средней мощности, которые способны вызывать кратковременные радиопомехи, сбои в работе спутников и полярные сияния. Сохраняется небольшая вероятность изолированных вспышек класса X – это самый сильный класс вспышек на Солнце.

“Выброс корональной массы (ВКМ), связанный с мощной солнечной вспышкой 18 января, достиг Земли 19 января. Это привело к исключительно высокой скорости солнечного ветра, которая до сих пор остается очень высокой. Неопределенность относительно того, как быстро ослабнут эффекты ВКМ, сохраняет риск геомагнитных бурь G3–G4/сильных до очень сильных в первой половине первого дня (21 января)”, - подчеркивают эксперты.

Также они добавляют, что геомагнитная активность в первый день (21 января) будет умеренной до сильной (G2-G3), с вероятностью сильных штормов (G4). Затем ожидается постепенное снижение активности, потенциально достигнув уровня «неустойчивой» или «активной» (Kp3-Kp4) ко второму дню (22 января), с дальнейшим снижением в течение третьего и четвертого дней (23-24 января).

Напомним, почти самая сильная магнитная буря накрыла Землю, даже в Украине видели полярное сияние. На Солнце возникла вспышка самого мощного класса этих энергетических событий, что привело к появлению на нашей планете магнитной бури уровня G4. Это почти самая мощная геомагнитная буря.