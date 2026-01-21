Прогноз магнітних бур із 21 до 24 січня: метеозалежним потрібно протриматися ще день

Сьогодні, 21 січня, астрономи прогнозують згасання магнітної бурі, яка почалася внаслідок коронального викиду маси на Сонці. Згідно з прогнозом, сьогодні ще можуть спостерігатися помірні та сильні (G2-G3) магнітні бурі, з подальшим зниженням активності.

За останні 24 години сонячна активність залишалася на низькому рівні, на Сонці спостерігалися тільки слабкі спалахи.

"На видимому диску є одинадцять областей сонячних плям. Область поблизу південної частини центру диска залишається найбільшою, але має досить просту магнітну структуру. Область на північ від неї є другою за величиною, з деяким подальшим розвитком проміжних плям на південь від головної плями. В області, розташованій на південний схід від найбільшої плями, спостерігається незначне зростання середніх плям і збільшення магнітної складності з двома невеликими дельта-плямами. Решта областей, як правило, менші, магнітно простіші і здаються відносно стабільними або перебувають у невеликому занепаді", — йдеться в прогнозі метеорологічного бюро Met Office.

Відео дня

Також зазначається, що викидів корональної маси, які були б спрямовані в бік Землі, не спостерігалося. За останню добу також зменшився вплив сонячного вітру, його швидкість на початку тижня сягала 1100 км/с, але зараз знизилася до 800 км/с.

Прогноз магнітних бур на чотири дні

Поки що експерти очікують низьку або помірну активність на Сонці з імовірними спалахами класу М — це спалахи середньої потужності, які здатні спричиняти короткочасні радіоперешкоди, збої в роботі супутників і полярні сяйва. Зберігається невелика ймовірність ізольованих спалахів класу X — це найсильніший клас спалахів на Сонці.

"Викид корональної маси (ВКМ), пов'язаний із потужним сонячним спалахом 18 січня, досяг Землі 19 січня. Це призвело до винятково високої швидкості сонячного вітру, яка досі залишається дуже високою. Невизначеність щодо того, як швидко ослабнуть ефекти ВКМ, зберігає ризик геомагнітних бур G3-G4/сильних до дуже сильних у першій половині першого дня (21 січня)", — підкреслюють експерти.

Також вони додають, що геомагнітна активність у перший день (21 січня) буде помірною до сильної (G2-G3), з імовірністю сильних штормів (G4). Потім очікується поступове зниження активності, потенційно досягнувши рівня "нестійкої" або "активної" (Kp3-Kp4) до другого дня (22 січня), з подальшим зниженням упродовж третього і четвертого днів (23-24 січня).

Нагадаємо, майже найсильніша магнітна буря накрила Землю, навіть в Україні бачили полярне сяйво. На Сонці виник спалах найпотужнішого класу цих енергетичних подій, що призвело до появи на нашій планеті магнітної бурі рівня G4. Це майже найпотужніша геомагнітна буря.