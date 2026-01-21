Впервые в истории одинокий койот переплыл бухту с материка на Алькатрас: затем он исчез (видео)

В начале года турист заснял видео, на котором видно как дикое животное переплывает с материка на остров Алькатрас. Исследователи отмечают, что это первое подобное зафиксированное путешествие.

Остров Алькатрас окружен беспокойными водами, что и сделало его идеальным местом для тюрьмы строгого режима, где содержались самые известные американские гангстеры, преступники и разбойники. Однако недавно туристы заметили нечто еще более любопытное — дикий одинокий койот пытался переплыть бухту, чтобы добраться с материка на остров, пишет IFLScience.

Видео было сделано 11 января туристом и, по словам ученых, является первым в истории зафиксированным подобным путешествием. На кадрах видно, как животное плывет по неспокойной бухте, а дрожа и измученно забирается на прибрежные скалы.



Турист сообщил о животном рейнджерам парка, однако они так и не смогли обнаружить койота — смотрители заявили, что животное исчезло. Более того, до сих пор неизвестно, смогло ли животное спрятаться где-то на острове или же его смыло обратно в воду.

По словам исследователей, плыть на Алькатрас — непростая задача. Расстояние от острова до материковой части Сан-Франциско в некоторых местах составляет около 2 километров. Но даже это еще не все, известно, что вода в заливе очень холодная и подвержена сильным течениям — в результате такой заплыв станет настоящим испытанием для любого пловца.

Койоты (Canis latrans), по словам ученых — довольно хорошие пловцы, однако их едва ли можно назвать водными животными. Неизвестно, что именно заставило дикое животное зайти в воду, однако наблюдения показывают, что популяция, живущая вблизи Сан-Франциско, в последнее время становится все более авантюрной и дружелюбной к воде.

За последние 10 лет на острове Ангел в заливе Сан-Франциско появилось от 14 до 17 койотов. Сотрудники государственного парка острова Ангел не уверены, как эти животные внезапно появились на острове, но предполагают, что они переплыли пролив Ракун-Стрейт из Тибурона на материке более чем на 1,6 километра.

