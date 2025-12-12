Величайший побег из тюрьмы в истории: какой изъян позволил узникам покинуть Алькатрас (фото)

Исследователи назвали скрытый дефект Алькатраса, позволивший совершить самый крупный побег в истории тюрьмы. Этот побег считают величайшим побегом из тюрьмы и теперь мы знаем, как он стал возможным.

В июне 1962 года трое заключенных Алькатраса сумели обмануть охранников, используя головы из папье-маше: они выкопали туннели ложками, сшили плот из дождевиков и исчезли в ледяном заливе Сан-Франциско. Хотя братья Джон и Кларенс Англин и их друг Фрэнк Моррис спланировали побег, исследователь Алькатраса считает, что именно скрытый конструктивный дефект самой тюрьмы помог им проложить путь к свободе, пишет Daily Mail.

Исследователь Джон Мартини изучает Алькатрас уже более 35 лет и, по его словам, он был на острове, когда инженеры осматривали бетон за камерами. По словам эксперта, специализирующегося на бетоне, он сразу же заметил проблему: бетон был залит неправильно.

Когда бетон заливают большими партиями, его необходимо вибрировать длинным высокоскоростным стержнем, чтобы удалить воздушные пузырьки и обеспечить равномерное осаждение. Однако в Алькатрасе, вероятно, просто залили бетон и оставили его застывать. Эксперт считает, что именно это помогло заключенным выкопать туннель. По словам Мартина, вряд ли заключенные знали о дефекте — на самом деле им просто повезло.

Тюрьма Алькатрас была построена в 1909 году с использованием труда заключенных, она печально известна своей некачественной работой, а потому отсутствие контроля качества во время строительства не удивило исследователей.

Расположенный на уединенном острове посреди залива Сан-Франциско, Алькатрас содержал заключенных со времен Гражданской войны. Только в 1934 году трехэтажный бетонный корпус был перестроен и превращен в самую безопасную тюрьму в мире.

В числе заключенных были такие известные враги общества, как Аль Капоне и Джордж "Пулеметчик" Келли, а также опытные мастера побегов и даже эксцентричные личности, например, печально известный "Птицечеловек из Алькатраса". Уже к 1930-м годам Алькатрас уже представлял собой мрачную крепость, окруженную холодными водами Тихого океана.

По словам Джона Мартини, на бумаге побег был почти невозможен, но в период с 1934 по закрытие тюрьмы в 1963 году 36 заключенных предприняли 14 попыток побега. Почти все были либо пойманы, либо погибли при попытке. Однако трем мужчинам все же удалось выкопать туннель и выбраться наружу.

Беглецы из Алькатраса Фото: U.S. Marshals

Известно, что заключенным потребовалось несколько месяцев, чтобы проложить туннели из своих камер. Когда наступила ночь, они проскользнули через туннели и проползли по скрытому служебному коридору, поднялись на крышу, а затем спустились по вентиляционной трубе, перелезли через несколько заборов и в конце концов оказались в заливе Сан-Франциско.

По словам Мартини, для побега заключенные изготовили реалистичные манекены из мыла, бетонной пыли, скрученного электрического провода, гипса и волос, собранных в тюремной парикмахерской. В результате охранники поверили, что заключенные все еще спят на своих койках.

Эта уловка дала заключенным фору в восемь часов. Мартини отмечает, что ежедневно в Алькатрасе действовал один и тот же распорядок: примерно в 7 утра проводилась перекличка, а затем всю ночь офицеры проверяли заключенных, но поскольку на кроватях лежали манекены, никто ничего не замечал.

Только утром, когда заключенные все еще не встали с коек, офицеры проверили одну из камер. Позже один из офицеров ударил через решетку по подушке, в результате чего голова манекена отлетела, а надзиратели поняли, что у них побег.

Некоторые предполагают, что трое мужчин могли добраться до острова Ангел или моста Золотые Ворота, но их выживание зависело от времени и течения. Другие теории предполагают, что беглецы утонули, однако другие все же уверенны, что мужчинам все же удалось добраться до Южной Америки. К слову, последняя теория якобы подтверждается фотографиями и заявлениями родственников, хотя в ФБР официально объявили беглецов мертвыми.

