Найбільша втеча з в'язниці в історії: яка вада дала змогу в'язням покинути Алькатрас (фото)

Дослідники назвали прихований дефект Алькатраса, що дав змогу здійснити найбільшу втечу в історії в'язниці. Цю втечу вважають найбільшою втечею з в'язниці й тепер ми знаємо, як вона стала можливою.

У червні 1962 року троє ув'язнених Алькатрса зуміли обдурити охоронців, використовуючи голови з пап'є-маше: вони викопали тунелі ложками, пошили пліт із дощовиків і зникли в крижаній затоці Сан-Франциско. Хоча брати Джон і Кларенс Англін та їхній друг Френк Морріс спланували втечу, дослідник Алькатраса вважає, що саме прихований конструктивний дефект самої в'язниці допоміг їм прокласти шлях до свободи, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідник Джон Мартіні вивчає Алькатрас уже понад 35 років і, за його словами, він був на острові, коли інженери оглядали бетон за камерами. За словами експерта, що спеціалізується на бетоні, він одразу ж помітив проблему: бетон був залитий неправильно.

Відео дня

Коли бетон заливають великими партіями, його необхідно вібрувати довгим високошвидкісним стрижнем, щоб видалити повітряні бульбашки і забезпечити рівномірне осадження. Однак в Алькатрасі, ймовірно, просто залили бетон і залишили його застигати. Експерт вважає, що саме це допомогло ув'язненим викопати тунель. За словами Мартіна, навряд чи ув'язнені знали про дефект — насправді їм просто пощастило.

В'язниця Алькатрас була побудована 1909 року з використанням праці ув'язнених, вона сумно відома своєю неякісною роботою, а тому відсутність контролю якості під час будівництва не здивувала дослідників.

Розташований на відокремленому острові посеред затоки Сан-Франциско, Алькатрас утримував ув'язнених з часів Громадянської війни. Лише 1934 року триповерховий бетонний корпус було перебудовано і перетворено на найбезпечнішу в'язницю у світі.

Серед ув'язнених були такі відомі вороги суспільства, як Аль Капоне і Джордж "Кулеметник" Келлі, а також досвідчені майстри втеч і навіть ексцентричні особистості, наприклад, сумнозвісна "Птахолюдина з Алькатраса". Уже до 1930-х років Алькатрас був похмурою фортецею, оточеною холодними водами Тихого океану.

За словами Джона Мартіні, на папері втеча була майже неможливою, але в період з 1934 до закриття в'язниці в 1963 році 36 ув'язнених зробили 14 спроб втечі. Майже всі були або спіймані, або загинули під час спроби. Однак трьом чоловікам все ж вдалося викопати тунель і вибратися назовні.

Утікачі з Алькатраса Фото: U.S. Marshals

Відомо, що ув'язненим знадобилося кілька місяців, щоб прокласти тунелі зі своїх камер. Коли настала ніч, вони прослизнули через тунелі й проповзли прихованим службовим коридором, піднялися на дах, а потім спустилися вентиляційною трубою, перелізли через кілька парканів і зрештою опинилися в затоці Сан-Франциско.

За словами Мартіні, для втечі ув'язнені виготовили реалістичні манекени з мила, бетонного пилу, скрученого електричного дроту, гіпсу і волосся, зібраного в тюремній перукарні. У результаті охоронці повірили, що ув'язнені все ще сплять на своїх ліжках.

Це дало ув'язненим фору у вісім годин. Мартіні зазначає, що щодня в Алькатрасі діяв один і той самий розпорядок: приблизно о 7 ранку проводили перекличку, а потім усю ніч офіцери перевіряли ув'язнених, але оскільки на ліжках лежали манекени, ніхто нічого не помічав.

Тільки вранці, коли ув'язнені все ще не встали з ліжок, офіцери перевірили одну з камер. Пізніше один з офіцерів ударив через ґрати по подушці, внаслідок чого голова манекена відлетіла, а наглядачі зрозуміли, що в них втеча.

Дехто припускає, що троє чоловіків могли дістатися до острова Ангел або моста Золоті Ворота, але їхнє виживання залежало від часу та течії. Інші теорії припускають, що втікачі потонули, проте інші все ж упевнені, що чоловікам все ж вдалося дістатися Південної Америки. До речі, остання теорія нібито підтверджується фото та заявами родичів, хоча у ФБР офіційно оголосили втікачів мертвими.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у США все ще розшукують ув'язнених, які влаштували знамениту втечу з Алькатраса 1962 року.

Раніше Фокус писав про те, що говорять вчені про втечу з Алькатраса тепер.