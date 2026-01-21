Уперше в історії самотній койот переплив бухту з материка на Алькатрас: потім він зник (відео)

На початку року турист зняв відео, на якому видно як дика тварина перепливає з материка на острів Алькатрас. Дослідники зазначають, що це перша подібна зафіксована подорож.

Острів Алькатрас оточений неспокійними водами, що і зробило його ідеальним місцем для в'язниці суворого режиму, де утримували найвідоміших американських гангстерів, злочинців і розбійників. Однак нещодавно туристи помітили щось ще цікавіше — дикий самотній койот намагався переплисти бухту, щоб дістатися з материка на острів, пише IFLScience.

Відео було зроблено 11 січня туристом і, за словами вчених, є першою в історії зафіксованою подібною подорожжю. На кадрах видно, як тварина пливе неспокійною бухтою, а тремтячи і змучено забирається на прибережні скелі.

Турист повідомив про тварину рейнджерам парку, однак вони так і не змогли виявити койота — доглядачі заявили, що тварина зникла. Ба більше, досі невідомо, чи змогла тварина сховатися десь на острові або ж її змило назад у воду.

За словами дослідників, плисти на Алькатрас — непросте завдання. Відстань від острова до материкової частини Сан-Франциско в деяких місцях становить близько 2 кілометрів. Але навіть це ще не все, відомо, що вода в затоці дуже холодна і схильна до сильних течій — в результаті такий заплив стане справжнім випробуванням для будь-якого плавця.

Койоти (Canis latrans), за словами вчених, — доволі хороші плавці, проте їх навряд чи можна назвати водними тваринами. Невідомо, що саме змусило дику тварину зайти у воду, проте спостереження свідчать, що популяція, яка мешкає поблизу Сан-Франциско, останнім часом стає дедалі авантюрнішою та приязнішою до води.

За останні 10 років на острові Ангел у затоці Сан-Франциско з'явилося від 14 до 17 койотів. Співробітники державного парку острова Ангел не впевнені, як ці тварини раптово з'явилися на острові, але припускають, що вони перепливли протоку Ракун-Стрейт із Тібурона на материку на понад 1,6 кілометра.

