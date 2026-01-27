Нечто с другой планеты управляет климатом Земли: способно вызывать ледниковые периоды

Результаты нового исследования показывают, что гравитация Марса играет значительную роль в климатических циклах Земли — ученые считают, этот фактор необходимо включить в климатические модели.

Марс вдвое меньше Земли — его масса равна лишь одной десятой части массы нашей планеты, а в ближайшей точке своей орбиты он находится на расстоянии 54,6 миллиона километров. И все же, новые исследования подчеркивают необычайное влияние Красной планеты на нашу собственную, пишет Independent.

Подобно тому, как гравитация Луны приводит в движение океанские приливы, гравитация Марса, похоже, играет значительную роль в формировании долгосрочных климатических моделей, включая условия, вызывающие ледниковые периоды.

По словам профессора планетарной астрофизики Калифорнийского университета Стивена Кейна, он заинтересовался этим вопросом после изучения недавних исследований, связывающих изменения земного климата со слабым гравитационным воздействием Марса.

То, что Красная планета оказывает некоторое влияние на Землю не было секретом для ученых, однако предполагалось, что оно весьма незначительное. По словам профессора Кейна, он полагал, что оно настолько мало, чтобы его легко было наблюдать в геологической истории нашей планеты. Профессора решил проверить собственные предположения.

Предыдущие исследования уже показали, что закономерности, сохранившиеся в глубоководных осадочных слоях, отражают долгосрочные климатические циклы, предположительно находящиеся под влиянием Марса, несмотря на его малую массу и огромное расстояние от Земли.

В своей работе профессор Кейн применил иной подход: они с командой провели масштабные компьютерные симуляции поведения Солнечной системы, долгосрочных изменений орбиты и наклона Земли, определяющих, как солнечный свет достигает поверхности нашей планеты в течение десятков тысяч, а то и миллионов лет. Отметим, что эти циклы изменения орбиты и положения, называемые циклами Миланковича, имеют центральное значение для понимания того, как и когда начинаются и заканчиваются ледниковые периоды.

Результаты компьютерных моделей предсказывают, что Марс оказывает особое влияние на эти более короткие циклы — один из которых длится около 100 000 лет, а другой – около 2,3 миллиона лет.

Напомним, ледниковый период — длительный период, в течение которого на полюсах существуют постоянные ледяные щиты. За свою миллиардную историю Земля пережила пять или шесть подобных периодов.

