На пляже Австралии найден моллюск с загадочным аксессуаром на раковине: кто присвоил ему номер

Загадочная раковина моллюска была обнаружена на австралийском пляже — внимание отдыхающих привлекла бирка с номером, прикрепленная к раковине черного морского ушка.

Черное морское ушко (Haliotis cracherodii) — вид морских брюхоногих моллюсков, которые считаются деликатесом во многих регионах. Посетители ресторанов готовы платить до 40 долларов за порцию весом от 170 до 220 граммов. Несмотря на то, что этих морских улиток часто выращивают на специальных фермах, сегодня они считаются находящимися под критической угрозой исчезновения из-за чрезмерной незаконной добычи, пишет Popular Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Недавняя находка загадочного морского ушка на австралийском пляже привлекла внимание всего мира, однако она, по словам ученых, не связана с какой-либо незаконной деятельностью. Вместо этого, по словам экспертов, миниатюрная раковина является частью правительственного проекта по мечению, который признав помочь сохранить вид.

Відео дня

Случайная находка произошла на берегу озера Меттамс-Пул недалеко от западного австралийского города Перт. Местная жительница Элиша Блотт заметила на песке обломок раковины с характерной для морских ушек шероховатостью на передней части раковины и перламутровой задней частью. Однако загадочной казалась вовсе не сама раковина, а аксессуар прикрепленный к ней — небольшая пластиковая бирка с номером 5247, выгравированным красными чернилами.

Чтобы разгадать тайну загадочной бирки, Элиша обратилась в Департамент первичной промышленности и регионального развития Западной Австралии (DPIRD). Научный сотрудник DPIRD Джамин Браун прояснил ситуацию: номера бирок связаны с записями в базе данных, которая содержит ключевую информацию о каждой отдельной особи морского ушка.

Ученые отмечают, что морское ушко 5427 является одним из 7000 брюхоногих моллюсков, первоначально выращенных в виде икры, а затем помеченных и высаженных в трех местах недалеко от Перта, начиная с 2023 года.

Каждая метка соответствует записи о морской улитке и содержит такие данные, как:

дата рождения;

длина;

возраст с момента мечения;

дата и место выпуска моллюска.

Чтобы пометить моллюсков, ученые использовали пластиковую метку, прикрепленную к пружине из нержавеющей стали, которую затем разместили на растущем крае морского ушка. В течение нескольких месяцев в инкубаторных резервуарах раковина медленно росла, обволакивая пружину и удерживая метку на месте.

С момента выпуска моллюсков прошло около трех лет и теперь многие моллюски достаточно велики, чтобы рыбаки-любители могли ловить их. По словам Брауна, мечение и выпуск моллюсков в рамках проекта прекращены, однако мониторинг продолжится. Департамент сельского хозяйства, рыболовства и дикой природы (DPIRD) призывает всех, кто находится в этом районе, сообщать о своих находках помеченных морских ушек. Ученые надеются, что таким образом им удастся лучше понять, как исчезающий вид растет и выживает в дикой природе.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые обнаружили новый вид удивительных морских улиток: причем тут коктейль "Маргарита".

Ранее Фокус писал о том, что ученые смогли стереть память морской улитки.