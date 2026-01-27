На пляжі Австралії знайдено молюска із загадковим аксесуаром на раковині: хто присвоїв йому номер

Загадкову мушлю молюска було виявлено на австралійському пляжі — увагу відпочивальників привернула бирка з номером, прикріплена до мушлі чорного морського вушка.

Чорне морське вушко (Haliotis cracherodii) — вид морських черевоногих молюсків, які вважаються делікатесом у багатьох регіонах. Відвідувачі ресторанів готові платити до 40 доларів за порцію вагою від 170 до 220 грамів. Попри те, що цих морських равликів часто вирощують на спеціальних фермах, сьогодні їх вважають такими, що перебувають під критичною загрозою зникнення через надмірний незаконний видобуток, пише Popular Science.

Нещодавня знахідка загадкового морського вушка на австралійському пляжі привернула увагу всього світу, проте вона, за словами вчених, не пов'язана з будь-якою незаконною діяльністю. Натомість за словами експертів, мініатюрна мушля є частиною урядового проєкту з мічення, який має на меті допомогти зберегти вид.

Випадкова знахідка сталася на березі озера Меттамс-Пул недалеко від західного австралійського міста Перт. Місцева мешканка Еліша Блотт помітила на піску уламок мушлі з характерною для морських вушок шорсткістю на передній частині мушлі та перламутровою задньою частиною. Однак загадковою здавалася зовсім не сама мушля, а аксесуар, прикріплений до неї, — невелика пластикова бирка з номером 5247, вигравіюваним червоним чорнилом.

Щоб розгадати таємницю загадкової бирки, Еліша звернулася до Департаменту первинної промисловості та регіонального розвитку Західної Австралії (DPIRD). Науковий співробітник DPIRD Джамін Браун прояснив ситуацію: номери бирок пов'язані із записами в базі даних, яка містить ключову інформацію про кожну окрему особину морського вушка.

Учені зазначають, що морське вушко 5427 є одним із 7000 черевоногих молюсків, спочатку вирощених у вигляді ікри, а потім позначених і висаджених у трьох місцях недалеко від Перта, починаючи з 2023 року.

Кожна мітка відповідає запису про морського равлика і містить такі дані, як:

дата народження;

довжина;

вік з моменту мічення;

дата і місце випуску молюска.

Щоб позначити молюсків, вчені використовували пластикову мітку, прикріплену до пружини з нержавіючої сталі, яку потім розмістили на краї морського вушка, що зростає. Протягом кількох місяців в інкубаторних резервуарах мушля повільно зростала, обволікаючи пружину й утримуючи мітку на місці.

З моменту випуску молюсків минуло близько трьох років і тепер багато молюсків досить великі, щоб рибалки-любителі могли ловити їх. За словами Брауна, мічення і випуск молюсків у рамках проєкту припинено, проте моніторинг продовжиться. Департамент сільського господарства, рибальства та дикої природи (DPIRD) закликає всіх, хто перебуває в цьому районі, повідомляти про свої знахідки помічених морських вушок. Науковці сподіваються, що таким чином їм вдасться краще зрозуміти, як приречений вид росте і виживає в дикій природі.

