Почти столетие тому "волшебные круги" исчезли у побережья Шотландии: теперь они вернулись вновь

Исследователи показали редкие "волшебные круги" из морской травы — их впервые запечатлели на видео в Шотландии и никто не знает, почему они возникают.

В мире есть множество вещей, которые наука все еще не может объяснить. Одним из таких явлений считаются "волшебные круги" из морской травы, появившиеся на Внешних Гебридах Шотландии в проливе Барра — их впервые запечатлели на видео, пишет IFLScience.

Морская трава — удивительная среда обитания, которую часто сравнивают с тропическим лесом из-за ее влияния на природу и климат. Известно, что "волшебные круги" из морской травы образуются естественным путем, но, по словам ученых, это редкое явление и исследователи до сих пор не уверены, почему и как это происходит.

Заросли морской травы, обычно Zostera marina, раньше были обычным явлением по всей Шотландии и даже использовались в качестве кровельного материала для домов. Морская трава, выброшенная на берег Шетландских островов также использовалась в качестве подстилки для скота и наполнения матрасов.

Однако в 1930-х годах все изменилось, когда истощающая болезнь, вызванная морской слизистой плесенью, опустошила заросли морской травы. Данные указывают на то, что в некоторых районах утрата среды обитания стала столь широкой, что спустя почти столетие территория до сих пор не восстановилась. В то же время на Шетландских островах раньше было так много морской травы, что растения приходилось срезать, чтобы пропускать лодки, но теперь она встречается лишь в небольших морских заливах и лагунах. Более того, аналогичная ситуация сегодня наблюдается на большей территории Европы.

По словам менеджера NatureScot по морским охраняемым территориям и улучшению состояния морской среды Сары Каннингем, насколько известно, новое видео с "волшебными кругами" из морской травы в морях Шотландии является первым в истории. Более того, видео также является подтверждением того, что морская трава впервые почти за 100 влет возвращается в регион.

Ученые считают, на исчезновение морской травы повлиял целый ряд факторов, в том числе:

болезнь;

загрязнение;

плохое качество воды;

повреждение побережья;

дноуглубительные работы по добыче морских моллюсков и гребешков.

Впрочем, теперь появилась надежда, что популяция морской травы в регионе восстановится. Морская трава играет жизненно важную роль в среде обитания, защищая районы от береговой эрозии, улучшая качество воды и способствуя поглощению углерода. Заросли морской травы обеспечивают пищу и убежище для разнообразных морских обитателей и служат местом кормления для белобрюхих казарок. Именно поэтому так важно, что "волшебные круги" из морской травы вновь появились в регионе.

