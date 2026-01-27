Майже століття тому "чарівні кола" зникли біля узбережжя Шотландії: тепер вони повернулися

Дослідники показали рідкісні "чарівні кола" з морської трави — їх уперше сфотографували на відео в Шотландії й ніхто не знає, чому вони виникають.

У світі є безліч речей, які наука все ще не може пояснити. Одним із таких явищ вважаються"чарівні кола" з морської трави, що з'явилися на Зовнішніх Гебридах Шотландії в протоці Барра — їх уперше зафіксували на відео, пише IFLScience.

Морська трава — дивовижне середовище існування, яке часто порівнюють із тропічним лісом через її вплив на природу і клімат. Відомо, що "чарівні кола" з морської трави утворюються природним шляхом, але, за словами вчених, це рідкісне явище і дослідники досі не впевнені, чому і як це відбувається.

Зарості морської трави, зазвичай Zostera marina, раніше були звичайним явищем по всій Шотландії й навіть використовувалися як покрівельний матеріал для будинків. Морську траву, викинуту на берег Шетландських островів, також використовували як підстилку для худоби та наповнення матраців.

Однак у 1930-х роках усе змінилося, коли виснажлива хвороба, спричинена морською слизовою пліснявою, спустошила зарості морської трави. Дані вказують на те, що в деяких районах втрата середовища проживання стала настільки широкою, що через майже століття територія досі не відновилася. Водночас на Шетландських островах раніше було так багато морської трави, що рослини доводилося зрізати, щоб пропускати човни, але тепер вона зустрічається лише в невеликих морських затоках і лагунах. Ба більше, аналогічна ситуація сьогодні спостерігається на більшій території Європи.

За словами менеджерки NatureScot з морських охоронюваних територій і поліпшення стану морського середовища Сари Каннінгем, наскільки відомо, нове відео з "чарівними колами" з морської трави в морях Шотландії є першим в історії. Ба більше, відео також є підтвердженням того, що морська трава вперше майже за 100 років повертається в регіон.

Вчені вважають, на зникнення морської трави вплинула ціла низка чинників, зокрема:

хвороба;

забруднення;

погана якість води;

пошкодження узбережжя;

днопоглиблювальні роботи з видобутку морських молюсків і гребінців.

Втім, тепер з'явилася надія, що популяція морської трави в регіоні відновиться. Морська трава відіграє життєво важливу роль у середовищі існування, захищаючи райони від берегової ерозії, покращуючи якість води й сприяючи поглинанню вуглецю. Зарості морської трави забезпечують їжу і притулок для різноманітних морських мешканців і служать місцем годування для білочеревих казарок. Саме тому так важливо, що "чарівні кола" з морської трави знову з'явилися в регіоні.

