В океані знайдено лише один вид квітучих рослин: до них навіть прилітають "морські бджоли" (фото)

На суші квіти можна знайти всюди, але під товщею води ховається лише один вид рослин, що здатен цвісти й потребує запилення.

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Люди неймовірно люблять квіти — нюхати їх, дивитися на них, зрізати та ставити у вази. На суші їх можна знайти всюди, проте виявити квітучі рослини в океані — непросте завдання. І все ж, це можливо — в океані є лише один вид рослин, які цвітуть і вимагають запилення, пише IFLScience.

Морські водорості — єдині справжні квітучі рослини, які живуть у морському середовищі. Їхні квіти пристосувалися виконувати функції будь-якої квітки на суші, але з додатковою складністю проживання під товщею води. Дослідники зазначають, що це пов'язано з тим, що колись ці рослини насправді були наземними видами, але близько 100 мільйонів років тому вони перемістилися під воду і більше не повернулися на поверхню.

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Тепер луки морських водоростей поширилися по всьому океану, а деякі з них і зовсім є найбільшими рослинами на Землі, оскільки являють собою цілу армію клонів. Морські рослини також можуть бути неймовірно старими, торік вчені виявили найстарішу морську рослину у світі, вік якої оцінюється в 1400 років.

Попередні дослідження вже показали, що морські трави можуть процвітати лише на певній глибині, оскільки вони все ще потребують фотосинтезу. Зазвичай вони виглядають як зелені трави з корінням на морському дні, але час від часу деякі види морських трав цвітуть.

"Океанічні квіти" неймовірно красиві, а деякі з них напрочуд схожі на ті, що ростуть на суші. Раніше вчені вважали, що підводне запилення відбувається винятково за допомогою океанічних течій, проте тепер учені впевнені, що принаймні для деяких видів, це не так.

Єдина квітка, яка цвіте під товщею води Фото: Wikimedia Commons

Ще у 2016 році вчені виявили, що під товщею води насправді мешкають бджоли, також відомі як ідотеї. Команда представила експериментальні докази того, що морські квіти можуть запилюватися безхребетними. Подібно до бджіл, які дзижчать між рослинами, квіти морської трави Thalassia testudinum відвідують мікроскопічні ракоподібні та морські черв'яки.

Дослідження показують, що ці крихітні запилювачі прилітають, щоб поласувати пилком квітів морської трави, коли вони відлітають, частина пилку рослини прилипає до них. Вчені виявили, що це тому, що квітка еволюціонувала, щоб випускати пилок, обгорнутий у слиз, і коли істоти стрибають з квітки на квітку, вони мимоволі запилюють морську траву.

Морські трави все ще можуть запилюватися тільки через водні течії, але морські бджоли можуть стимулювати ріст морської трави. Вчені тепер вважають, що вони є однією з найпродуктивніших екосистем у світі: покращують прозорість води, стабілізують берегові лінії, зберігають вуглець, забезпечують їжею і притулком неймовірну кількість життя.

Вчені також виявили, що присутність морських бджіл на квітучих рослинах посилює запліднення. Зазначимо, що теорія про морське запилення обговорюється давно, проте лише нещодавно вчені знайшли підтвердження цієї теорії.

Раніше Фокус писав про те, що найбільший у світі клон ховається в Балтійському морі: простягається на 550 кілометрів.