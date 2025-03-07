В океане найден лишь один вид цветущих растений: к ним даже прилетают "морские пчелы" (фото)

На суше цветы можно найти повсюду, но под толщей воды скрывается лишь один вид растений, способный цвести и нуждающийся в опылении.

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Люди невероятно любят цветы — нюхать их, смотреть на них, срезать и ставить в вазы. На суше их можно найти повсюду, однако обнаружить цветущие растения в океане — непростая задача. И все же, это возможно — в океане есть лишь один вид растений, которые цветут и требуют опыления, пишет IFLScience.

Морские водоросли — единственные настоящие цветущие растения, которые живут в морской среде. Их цветы приспособились выполнять функции любого цветка на суше, но с дополнительной сложностью обитания под толщей воды. Исследователи отмечают, что это связано с тем, что когда-то эти растения на самом деле были наземными видами, но около 100 миллионов лет назад они переместились под воду и больше не вернулись на поверхность.

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Теперь луга морских водорослей распространились по всему океану, а некоторые из них и вовсе представляют собой самые большие растения на Земле, поскольку представляют собой целую армию клонов. Морские растения также могут быть невероятно старыми, в прошлом году ученые обнаружили самое старое морское растение в мире, возраст которого оценивается в 1400 лет.

Предыдущие исследования уже показали, что морские травы могут процветать лишь на определенной глубине, так как они все еще нуждаются в фотосинтезе. Обычно они выглядят как зеленые травы с корнями на морском дне, но время от времени некоторые виды морских трав цветут.

"Океанические цветы" невероятно красивы, а некоторые из них удивительно похожи на те, что растут на суше. Ранее ученые полагали, что подводное опыление происходит исключительно посредством океанических течений, однако теперь ученые уверены, что, по крайней мере, для некоторых видов, это не так.

Единственный цветок, который цветет под толщей воды Фото: Wikimedia Commons

Еще в 2016 году ученые обнаружили, что под толщей воды на самом деле обитают пчелы, также известные как идотеи. Команда представила экспериментальные доказательства того, что морские цветы могут опыляться беспозвоночными. Подобно пчелам, жужжащим между растениями, цветы морской травы Thalassia testudinum посещают микроскопические ракообразные и морские черви.

Исследования показывают, что эти крошечные опылители прилетают, чтобы полакомиться пыльцой цветов морской травы, когда они улетают, часть пыльцы растения прилипает к ним. Ученые обнаружили, что это потому, что цветок эволюционировал, чтобы выпускать пыльцу, обернутую в слизь и когда существа прыгают с цветка на цветок, они невольно опыляют морскую траву.

Морские травы все еще могут опыляться только через водные течения, но морские пчелы могут стимулировать рост морской травы. Ученые теперь считают, что они являются одной из самых продуктивных экосистем в мире: улучшают прозрачность воды, стабилизируют береговые линии, хранят углерод, обеспечивают пищей и убежищем невероятное количество жизни.

Ученые также обнаружили, что присутствие морских пчел на цветущих растениях усиливают оплодотворение. Отметим, что теория о морском опылении обсуждается давно, однако лишь недавно ученые нашли подтверждение этой теории.

Ранее Фокус писал о том, что крупнейший в мире клон скрывается в Балтийском море: простирается на 550 километров.