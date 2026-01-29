В Млечном Пути разбегаются звезды: астрономы выяснили, что происходит

Некоторые звезды под действием различных факторов в нашей галактике покидают место своего рождения. Новое исследование дает больше информации о том, как эти звезды выбрасываются в межзвездное пространство Млечного Пути.

Астрономы провели самое масштабное на сегодняшний день наблюдательное исследование убегающих массивных звезд в Млечном Пути. Исследование, опубликованное в журнале Astronomy & Astrophysics, проливает новый свет на то, как эти убегающие звезды выбрасываются в космос и что их свойства говорят об их происхождении, пишет Phys.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Убегающие звезды — это звезды, которые движутся в космосе с очень высокой скоростью, удаляясь от мест своего рождения в нашей галактике Млечный Путь. Скорость убегающих звезд составляет от 200 км/с до 1700 км/с относительно других звезд.

Відео дня

Долгое время механизм, с помощью которого массивные убегающие звезды приобретают такую высокую скорость движения, оставался загадкой. Астрономы считают, что существует два варианта развития событий:

убегающие звезды выбрасываются в космос, когда их звезда-компаньон взрывается сверхновой;

убегающие звезды улетают из места своего рождения в результате гравитационного взаимодействия с другими звездами в звездном скоплении во время тесного сближения.

Но каждый из этих вариантов происхождения массивных убегающих звезд в Млечном пути оставался недостаточно изученным.

Теперь астрономы использовали данные космического телескопа Gaia, чтобы тщательно изучить 214 убегающих звезд спектрального класса O. Это самые массивные и яркие звезды в нашей галактике. Их масса как минимум в 20 раз больше массы Солнца, и они как минимум в 10 000 раз ярче нашей звезды. Но такие звезды живут относительно недолго – всего 3-6 миллионов лет. Солнце существует уже более 4,5 миллиардов лет.

Чтобы понять происхождение этих массивных звезд, ученые объединили данные о скорости их вращения, а также о том, являются ли они одиночными звездами или же существуют в двойных системах.

Исследование показало, что большинство убегающих звезд вращаются медленно, но те, которые вращаются быстрее, с большей вероятностью были выброшены в космос в результате взрыва сверхновой. Звезды с самыми высокими скоростями движения в пространстве, как правило, являются одиночными, а значит, как считают ученые, их выброс из места рождения произошел в результате взаимодействий с другими звездами.

Также астрономы выяснили, что практически нет убегающих звезд, которые одновременно быстро движутся в пространстве и быстро вращаются во кур своей оси, поэтому существуют различные пути их формирования.

Массивные убегающие звезды влияют на эволюцию нашей галактики. Покидая место своего рождения, эти звезды наполняют межзвездную среду тяжелыми химическими элементами, которые становятся основой для новых звезд и планет. Понимание происхождения таких звезд помогает уточнить модели звездной эволюции, взрывов сверхновых и даже формирования источников гравитационных волн.

Астрономы продолжат свое исследование убегающих звезд, что позволит лучше понять места их происхождения и прошлые траектории движения. Это поможет уточнить, какие механизмы формирования убегающих звезд все же преобладают.

Как уже писал Фокус, астрономы выяснили, почему часть соседних галактик удаляется от Млечного Пути, а есть те, которые, наоборот, приближаются.

Также Фокус писал о том, что космический телескоп, который занимается поиском новых планет, сделал фотографии межзвездной кометы 3I/ATLAS, покидающей Солнечную систему.