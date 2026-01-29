У Чумацькому Шляху розбігаються зірки: астрономи з'ясували, що відбувається

Деякі зірки під дією різних факторів у нашій галактиці залишають місце свого народження. Нове дослідження дає більше інформації про те, як ці зірки викидаються в міжзоряний простір Чумацького Шляху.

Астрономи провели наймасштабніше на сьогоднішній день спостережне дослідження масивних зірок, що тікають, у Чумацькому Шляху. Дослідження, опубліковане в журналі Astronomy & Astrophysics, проливає нове світло на те, як ці зорі, що тікають, викидаються в космос і що їхні властивості говорять про їхнє походження, пише Phys.

Зірки-втікачі — це зірки, які рухаються в космосі з дуже високою швидкістю, віддаляючись від місць свого народження в нашій галактиці Чумацький Шлях. Швидкість зірок, що тікають, становить від 200 км/с до 1700 км/с відносно інших зірок.

Довгий час механізм, за допомогою якого масивні зірки, що тікають, набувають такої високої швидкості руху, залишався загадкою. Астрономи вважають, що існує два варіанти розвитку подій:

зірки-втікачі викидаються в космос, коли їхня зірка-компаньйон вибухає надновою;

зірки, що тікають, відлітають із місця свого народження внаслідок гравітаційної взаємодії з іншими зірками в зоряному скупченні під час тісного зближення.

Але кожен із цих варіантів походження масивних зірок, що тікають, у Чумацькому шляху залишався недостатньо вивченим.

Тепер астрономи використовували дані космічного телескопа Gaia, щоб ретельно вивчити 214 зірок, що тікають, спектрального класу O. Це наймасивніші і найяскравіші зірки в нашій галактиці. Їхня маса щонайменше у 20 разів більша за масу Сонця, і вони щонайменше у 10 000 разів яскравіші за нашу зірку. Але такі зірки живуть відносно недовго — всього 3-6 мільйонів років. Сонце існує вже понад 4,5 мільярда років.

Щоб зрозуміти походження цих масивних зірок, вчені об'єднали дані про швидкість їхнього обертання, а також про те, чи є вони поодинокими зірками, чи існують у подвійних системах.

Дослідження показало, що більшість зірок, які тікають, обертаються повільно, але ті, що обертаються швидше, з більшою ймовірністю були викинуті в космос унаслідок вибуху наднової. Зірки з найвищими швидкостями руху в просторі, як правило, є поодинокими, а значить, як вважають вчені, їхній викид з місця народження стався в результаті взаємодій з іншими зірками.

Також астрономи з'ясували, що практично немає зірок, що тікають, які одночасно швидко рухаються у просторі та швидко обертаються у курсі своєї осі, тож існують різні шляхи їхнього формування.

Масивні зірки, що тікають, впливають на еволюцію нашої галактики. Залишаючи місце свого народження, ці зірки наповнюють міжзоряне середовище важкими хімічними елементами, які стають основою для нових зірок і планет. Розуміння походження таких зірок допомагає уточнити моделі зоряної еволюції, вибухів наднових і навіть формування джерел гравітаційних хвиль.

Астрономи продовжать своє дослідження зірок, що тікають, що дасть змогу краще зрозуміти місця їхнього походження та минулі траєкторії руху. Це допоможе уточнити, які механізми формування зірок, що тікають, все ж таки переважають.

