У всех теорий заговора есть нечто общее: берут начало из одного неожиданного источника

В недавнем исследовании эволюционный антрополог подробно рассмотрел, что происходит в человеческом разуме, когда мы действительно хотим во что-то поверить.

Теории заговора странны во многих отношениях. Однако в своей новой работе эволюционный антрополог, аспирант Калифорнийского университета в Дэвисе Эли Элстер сосредоточился на том, чтобы расшифровать, которое, кажется, лежит в основе самой веры, будь то в инопланетян или во всемогущего, пишет Popular Mechanics.

По словам ученого, считается, что люди, как правило, приходят к истинным убеждениям, потому что эволюционировали, чтобы выжить. Простыми словами, если верить во множество вещей, которые не соответствуют действительности, очень сложно выжить. Это делает вопрос о конспирологических теориях, псевдонауке и особенно религиозных убеждениях довольно загадочным, так как к этим утверждениям, похоже, невозможно прийти рационально.

Распространенные культурные, а порой и научные, объяснения подобных убеждений часто описываются как общий недостаток навыков критического мышления. Однако Элстер пообщался несколькими членами сообщества сторонников плоской Земли и обнаружил, что эти люди невероятно рационально представляют свои эмпирические, хотя и не верные, выводы.

В результате Элстер решил поискать ответ, исходя из предположения, что люди действительно являются рациональными существами, а подобные убеждения каким-то образом возникают в результате естественного процесса в человеческом разуме. В своей работе Элстер вместе со своим соавтором Манвиром Сингхом, доктором философии, указывают на три ключевые области, влияющие на необычные убеждения:

когнитивные искажения;

социальная динамика;

опыт.

Отметим, что первые два убеждения — хорошо изученные концепции. Первая предполагает, что человеческий разум эволюционировал, чтобы видеть закономерности в том, что в противном случае было бы серией несвязанных событий.

Вторая концепция социальной динамики также интуитивно понятна. Среди отдельных людей вера в теорию заговора или религию не обладает большой силой или влиянием. Однако, когда эти теории объединяются, заговоры могут перерасти в полномасштабные движения.

Третья концепция привлекла особое внимание ученых. Исследователи считают, что социальные стимулы, возможно, объясняют, почему некоторые люди присоединяются к сообществу, но это не объясняет, почему существует именно теория плоской Земли, но не теория конусообразной Земли, кубической Земли или додекаэдрической Земли. Простыми словами, существует множество способов неправильно представить форму Земли, но есть лишь один, к которому приходят все. Этот вариант совпадает с тем, как мир выглядит в наших глазах.

По словам Элстера, это один из аспектов опыта, который ученые описывают как фильтр. Несмотря на то, что жизненный опыт может поддерживать определенные убеждения, он также способен и отфильтровывать бессмысленные.

Помимо того, что опыт действует как фильтр, он также может стать первоначальной искрой для возникновения убеждения, а также инструментом, с помощью которого ритуальные практики подкрепляют иррациональные идеи.

Учитывая, насколько большую роль опыт играет в формировании этих необычных убеждений, появление искусственного интеллекта выглядит зловещим призраком дезинформации. Простыми словами. Если бы каждый человек мог воспринимать сгенерированное искусственным интеллектом видео как реальное, человечество могло бы столкнуться с эффектом снежного кома иррационального мышления, включая и теории заговора. По мнению Элстера, искусственный интеллект может причинить вред, но, как ни удивительно, также вселяет небольшую надежду.

Авторы исследования также считают, что дальнейшие исследования рациональных истоков иррациональных убеждений может привести к разработке более эффективных методов ограничения дезинформации.

