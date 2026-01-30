У всіх теорій змови є дещо спільне: беруть початок з одного несподіваного джерела

У нещодавньому дослідженні еволюційний антрополог детально розглянув, що відбувається в людському розумі, коли ми справді хочемо у щось повірити.

Теорії змови дивні у багатьох відношеннях. Однак у своїй новій роботі еволюційний антрополог, аспірант Каліфорнійського університету в Девісі Елі Елстер зосередився на тому, щоб розшифрувати те, що, здається, лежить в основі самої віри, чи то в інопланетян, чи то у всемогутнього, пише Popular Mechanics.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами вченого, вважається, що люди, як правило, приходять до істинних переконань, тому що еволюціонували, щоб вижити. Простими словами, якщо вірити в безліч речей, які не відповідають дійсності, дуже складно вижити. Це робить питання про конспірологічні теорії, псевдонауку й особливо релігійні переконання доволі загадковим, тому що до цих тверджень схоже неможливо прийти раціонально.

Відео дня

Поширені культурні, а часом і наукові, пояснення подібних переконань часто описуються як загальний брак навичок критичного мислення. Однак Елстер поспілкувався з кількома членами спільноти прихильників плоскої Землі та виявив, що ці люди неймовірно раціонально уявляють свої емпіричні, хоча й не вірні, висновки.

У результаті Елстер вирішив пошукати відповідь, виходячи з припущення, що люди справді є раціональними істотами, а подібні переконання якимось чином виникають у результаті природного процесу в людському розумі. У своїй роботі Елстер разом зі своїм співавтором Манвіром Сінгхом, доктором філософії, вказують на три ключові області, що впливають на незвичайні переконання:

когнітивні спотворення;

соціальна динаміка;

досвід.

Зазначимо, що перші два переконання — добре вивчені концепції. Перша передбачає, що людський розум еволюціонував, щоб бачити закономірності в тому, що інакше було б серією непов'язаних подій.

Друга концепція соціальної динаміки також інтуїтивно зрозуміла. Серед окремих людей віра в теорію змови або релігію не має великої сили або впливу. Однак, коли ці теорії об'єднуються, змови можуть перерости в повномасштабні рухи.

Третя концепція привернула особливу увагу вчених. Дослідники вважають, що соціальні стимули, можливо, пояснюють, чому деякі люди приєднуються до спільноти, але це не пояснює, чому існує саме теорія плоскої Землі, але не теорія конусоподібної Землі, кубічної Землі або додекаедричної Землі. Простими словами, існує безліч способів неправильно уявити форму Землі, але є лише один, до якого приходять усі. Цей варіант збігається з тим, як світ виглядає в наших очах.

За словами Елстера, це один з аспектів досвіду, який науковці описують як фільтр. Попри те, що життєвий досвід може підтримувати певні переконання, він також здатен і відфільтровувати безглузді.

Крім того, що досвід діє як фільтр, він також може стати початковою іскрою для виникнення переконання, а також інструментом, за допомогою якого ритуальні практики підкріплюють ірраціональні ідеї.

З огляду на те, наскільки велику роль досвід відіграє у формуванні цих незвичних переконань, поява штучного інтелекту виглядає зловісною примарою дезінформації. Простими словами. Якби кожна людина могла сприймати згенероване штучним інтелектом відео як реальне, людство могло б зіткнутися з ефектом снігової кулі ірраціонального мислення, включно з теоріями змови. На думку Елстера, штучний інтелект може завдати шкоди, але, як не дивно, також вселяє невелику надію.

Автори дослідження також вважають, що подальші дослідження раціональних джерел ірраціональних переконань може призвести до розроблення ефективніших методів обмеження дезінформації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прихильник теорії плоскої Землі поплив на край світу, щоб довести свою правоту: що пішло не так.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як переконати прихильників псевдонаукової гіпотези.