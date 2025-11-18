Прихильники пласкої Землі розчаровані: учений розбив у пух і прах головний аргумент змовників

Дослідник щойно спростував головний аргумент прихильників пласкої Землі, пояснивши, чому ми насправді бачимо горизонт. Таким чином було спростовано один із найпоширеніших міфів про пласку Землю.

Теорія пласкої Землі — одна з найгучніших і найпоширеніших теорій змови всіх часів. Прихильники цієї теорії стверджують, що все ще існують вагомі докази того, що наша планета пласка, а фотографії з космосу, ймовірно, не більше ніж підробка, зроблена штучним інтелектом. Ба більше, вони також стверджують, що люди насправді ніколи не були на Місяці, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Одним із ключових аргументів цієї теорії є те, що якщо подивитися на горизонт, там можна помітити пряму лінію. На щастя, тепер викладач фізики в Ноттінгемському університеті Трент, доктор Іен Віттакер, спростував один із найпоширеніших міфів про пласку Землю.

Відео дня

Рух прихильників теорії пласкої Землі, за словами вченого, на жаль, стає дедалі популярнішим, а потім доктор Віттакер вирішив спростувати головний аргумент плоскоземельців. За словами експерта, причина, через яку ми бачимо прямий горизонт, досить проста: ми перебуваємо на землі, а не в космосі.

На рівні землі ми бачимо лише кілька кілометрів від одного боку горизонту до іншого, чого, очевидно, недостатньо, щоб побачити кривину планети. Насправді кривину Землі можна помітити лише з космосу.

За словами доктора Віттакера, люди можуть помітити кривину лише перебуваючи в космосі, причому на конкретній висоті, щоб бачити достатню частину кола нашої планети. Простими словами, причина, через яку люди не бачать вигин горизонту, криється в масштабі. Як аналогію вчений пропонує поглянути на баскетбольний м'яч — ми бачимо всю його кривину, тому що ми масивні порівняно з ним. А тепер уявіть мікроба на поверхні м'яча, що б він побачив? За словами доктора Віттакера, це був би просто величезний плаский простір, тому що його висота порівняно з кривиною м'яча мала.

Якби люди раптово стали зростом близько 20 кілометрів, ми б теоретично могли б почати бачити кривину на великому просторі, хоча це все ще менше ніж 1 радіуса Землі. Якби ви хотіли вирости до 5 відсотків радіуса Землі, то йшлося б про людину зростом близько 320 кілометрів.

Зазначимо, що люди вперше усвідомили справжню форму нашої планети понад 2000 років тому, але багато в чому саме розвиток інтернету сприяв зростанню спільноти прихильників теорії пласкої Землі.

Відомо, що грецький філософ Піфагор припустив, що наша планета кругла ще близько 500 року до нашої ери, проте Арістотель оголосив Землю кулястою лише близько 350 року до нашої ери. Відкриття було засноване на спостереженнях Арістотеля про сузір'я, які можна було розгледіти, віддаляючись від екватора.

У 20 і 21 столітті люди пішли ще далі й змогли на власні очі побачити приголомшливу кривину нашої планети. Сьогодні космічні польоти стали доступнішими, ніж будь-коли, завдяки компаніям, що займаються космічним туризмом. Сьогодні вартість польоту в космос сягає сотень тисяч доларів, проте експерти вважають, що в майбутньому вона може знизитися в міру розвитку галузі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені розповіли, як переконати прихильників псевдонаукової гіпотези.

Раніше Фокус писав про те, що прихильники пласкої Землі поїхали в Антарктиду, щоб довести свою правоту.