Город-оазис скрывается в тени "верблюжьего горба": его удалось запечатлеть из космоса (фото)

Древнее озеро, полное кругов на полях, скрывается в тени саудовской горы с "верблюжьим горбом" — астронавту удалось запечатлеть его из космоса.

На фото астронавта, сделанном в 2020 году, изображен город-оазис Джубба, спрятанный в древнем озере в ветровой тени саудовской горы с "двумя верблюжьими горбами". По словам исследователей, наиболее необычным является поселение, расположенное на дне древнего озера, которое является домом для наскальных рисунков, датируемых тысячами лет, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Этот город, скрытый в саудовской пустыне, известен как Джубба и расположен в 670 километрах к северо-западу от Эр-Рияда, а его население достигает около 5000 жителей. Город расположен в самом сердце крайне засушливой пустыни Нафуд, что не помешало ему в течение поколений оставаться сельскохозяйственным центром — это стало возможным благодаря обильным запасам подземных вод. Отметим, что сегодня большая часть сельского хозяйства сосредоточена на круговом орошении, которое создает поля с растительностью по кругу.

Відео дня

Исследование показывают, что город Джубба расположен в чашеобразной впадине, оставшейся от древнего озера длиной около 20 км и шириной около 4 км. В результате, по данным исследователей из обсерватории Земли NASA, часть города находится на глубине сотен метров под окружающем морем дюн.

По словам исследователей, в западной части палеоозера возвышается гора высотой 1264 метра, получившая название Джабаль Умм Синман, что дословно переводится как "гора с двумя верблюжьими горбами" из-за ее сходства с верблюдом с двумя горбами, лежащими на земле, если взглянуть на нее с уровня земли.

Преобладающие ветры в этом районе дуют с запада на восток, что означает, что Джабаль Умм Синман создает "ветровую тень", которая в значительной степени защищает Джуббу от песка, переносимого ветром через пустыню.

Джабаль Умм Синман получил свое название из-за сходства с отдыхающим верблюдом Фото: wikimedia

Отметим, что до того, как Аравийский полуостров стал пустынным, озеро Джубба было одним из нескольких источников пресной воды в регионе. Увы, большинство этих мест высохли примерно 5000 лет назад, однако озеро Джубба, вероятно, существовало дольше остальных. Причиной, по словам ученых, является подземный водоносный горизонт, который продолжает снабжать город водой.

Предполагается, что это сделало озеро популярным ориентиром для доисторических людей, перемещавшейся по пустыне задолго до основания города. К слову, если внимательно посмотреть на снимок, можно также увидеть едва заметную дорогу, которая, как считается, соответствует пути, используемом ранними путешественниками.

Древние путешественники также оставили свой след в предгорьях, окружающих Джабаль Умм Синман, вырезая символы и изображения на скалах. В общей сложности ученые обнаружили здесь около 5500 надписей и 2000 изображений. Предыдущие исследования также показали, что наскальные рисунки датируются минимум 10 000 лет назад.

Напомним, ранее мы писали о том, что доказательство существования "зеленой Сахары": ученые нашли наскальные рисунки возрастом 4 тысячи лет.

Ранее Фокус писал о том, что миллион лет назад загадочная форма жизни создала структуры в скалах: она все еще может быть здесь.