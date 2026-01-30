Місто-оазис ховається у тіні "верблюжого горба": його вдалося сфотографувати з космосу (фото)

Стародавнє озеро, повне кіл на полях, ховається в тіні саудівської гори з "верблюжим горбом" — астронавту вдалося сфотографувати його з космосу.

На фото астронавта, зробленому 2020 року, зображено місто-оазис Джубба, заховане в стародавньому озері у вітровій тіні саудівської гори з "двома верблюжими горбами". За словами дослідників, найнезвичайнішим є поселення, розташоване на дні стародавнього озера, яке є домівкою для наскельних малюнків, датованих тисячами років, пише Live Science.

Це місто, сховане в саудівській пустелі, відоме як Джубба і розташоване за 670 кілометрів на північний захід від Ер-Ріяда, а його населення сягає близько 5000 жителів. Місто розташоване в самому серці вкрай посушливої пустелі Нафуд, що не завадило йому протягом поколінь залишатися сільськогосподарським центром — це стало можливим завдяки рясним запасам підземних вод. Зазначимо, що сьогодні більша частина сільського господарства зосереджена на круговому зрошенні, яке створює поля з рослинністю по колу.

Дослідження показують, що місто Джубба розташоване в чашоподібній западині, що залишилася від стародавнього озера завдовжки близько 20 км і завширшки близько 4 км. У результаті, за даними дослідників з обсерваторії Землі NASA, частина міста перебуває на глибині сотень метрів під навколишнім морем дюн.

За словами дослідників, у західній частині палеоозера височіє гора заввишки 1264 метри, що дістала назву Джабаль Умм Сінман, яка дослівно перекладається як "гора з двома верблюжими горбами" через її схожість на верблюда з двома горбами, що лежать на землі, якщо поглянути на неї з рівня землі.

Гнітючі вітри в цьому районі дмуть із заходу на схід, що означає, що Джабаль Умм Сінман створює "вітрову тінь", яка значною мірою захищає Джуббу від піску, який вітер переносить через пустелю.

Джабаль Умм Сінман отримав свою назву через схожість із верблюдом, що відпочиває Фото: wikimedia

Зазначимо, що до того, як Аравійський півострів став пустельним, озеро Джубба було одним із кількох джерел прісної води в регіоні. На жаль, більшість цих місць висохли приблизно 5000 років тому, проте озеро Джубба, ймовірно, існувало довше за інших. Причиною, за словами вчених, є підземний водоносний горизонт, який продовжує забезпечувати місто водою.

Передбачається, що це зробило озеро популярним орієнтиром для доісторичних людей, які переміщалися пустелею задовго до заснування міста. До речі, якщо уважно подивитися на знімок, можна також побачити ледь помітну дорогу, яка, як вважається, відповідає шляху, використовуваному ранніми мандрівниками.

Стародавні мандрівники також залишили свій слід у передгір'ях, що оточують Джабаль Умм Сінман, вирізаючи символи й зображення на скелях. Загалом вчені виявили тут близько 5500 написів і 2000 зображень. Попередні дослідження також показали, що наскельні малюнки датуються щонайменше 10 000 років тому.

