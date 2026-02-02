Все подсказки ведут сюда: найден затерянный золотой рудник с сокровищами на 4,9 млрд

Исследователь заявляет, что ему удалось обнаружить золотой рудник, о котором говорится в одной из самых живучих легенд Америки. Утверждается, что в нем таятся невероятные сокровища общей стоимостью почти 5 миллиардов долларов.

Горы Суперстишн в Аризоне, США, таят одну из самых живучих легенд Америки: затерянный золотой рудник — считается, что он настолько богатый, что более века порождает смерти, исчезновения и одержимость, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

История берет свое начало в 1891 году, когда немецкий иммигрант Якоб Вальц, известный как "Потерянный голландец", умер в Финиксе в 1891 году, оставив сундук, содержащий "48 фунтов необработанного золота", и череду подсказок, которые с тех пор преследуют охотники за сокровищами. Вальц утверждал, что в руднике содержится достаточно золота, чтобы сделать миллионерами, по меньшей мере, 20 человек — сегодня сокровища золотого рудника оцениваются в 4,9 миллиарда долларов.

Відео дня

Теперь, спустя более 130 лет, кладоискатель Мэтт Полстон утверждает, что ему удалось отследить подсказки, оставленные Якобом Вальцем. По словам кладоискателя, последние 10 лет он занимался исследованием легенды, руководствуясь таинственной каменной картой с выгравированными латинскими символами и предупреждениями.

Полстон считает, что карта ведет к массивной естественной горе в форме сердца, расположенной глубоко в хребте Суперстишн — якобы, шахта скрыта на ее склоне. Он также утверждает, что существует вход в рудник, однако он настолько зарос, что они с коллегами прошли мимо.

Отметим, что шахту "Затерянный голландец" порой неофициально называют "американским Эльдорадо" — прозвище отражает масштабы предполагаемого богатства, но не имеет исторической связи с южноамериканской легендой.

Считается, что происхождение шахты уходит корням в 1840-е годы, когда семья Перальта из северной Мексики разрабатывала богатые месторождения золота глубоко в горах Суперстишн. В 1848 году апачи устроили засаду на их последнюю экспедицию, оставив после себя состояние, которое впоследствии исчезло.

В 1870-х годах Вальц якобы повторно открыл шахту и тайно добыл золото настолько чистого качества, что свидетели описывали его как часть массивной жилы. Известно, что Вальц прибыл в Америку из Германии в 1830-х годах, принеся с собой опыт работы в горнодобывающей промышленности. Данные переписи населения свидетельствуют о том, что он работал на шахте в Калифорнии, а затем окончательно обосновался в районе Финикса в 1860-х годах — здесь он официально числился фермером. С другой стороны, горожане считали, что он добывает золото, поскольку Вальц регулярно расплачивался за припасы необработанным золотом.

Несколько раз местные пытались проследить за Вальцем, однако ему всегда удавалось скрыться. В начале 1891 года наводнение смыло дом Вальца, и его приютила Джулия Томас, владелица пекарни и давняя подруга. По мере ухудшения здоровья Вальц обещал отвезти подругу в шахту, когда ему станет лучше, однако этому не судилось исполниться.

Перед смертью Вальц якобы рассказал Дику Холмсу, что шахта является настоящей золотой жилой. Следующие 20 лет Холмс посвятил тому, чтобы найти рудник, а затем его сын продолжил поиски в течение следующих 60 лет. Увы, все они не увенчались успехом.

История получила новый виток в 1949 году, когда человек по имени Трэвис Томлинсон, остановившись на обочине дороги, наткнулся на резные камни к югу от гор Суперстишн. Эти артефакты, теперь известны как камни Перальта и хранятся в музее гор Суперстишн в Апачи-Джанкшен. По словам исследователей, мнения людей разделились: некоторые считают, что камни не более, чем подделка, но у других нет сомнений, что они настоящие.

По словам Полстона, если сложить камни вместе, они образуют карту тропы. На одной стороне камня изображена лошадь, выгравирована фраза "Сокровище церкви Санта-Фе" и упоминаются пастбища к северу от Рио. На другом камне изображена фигура священника без ног, и на нем написано: "Тропа опасна. Я побывал в 18 местах. Изучите карту, изучите сердце". Эта последняя строка стала поворотным моментом.

Теперь кладоискатель считает, что карта ведет к конкретной горе в этом горном хребте. Потребовались десятилетия, чтобы в конце концов Полстон добрался до самой горы в форме сердца, ночуя всего в 450 метрах от того, где, вероятно, находится шахта.

Исследователь считает, что предполагаемый вход можно найти через боковой каньон, который сегодня настолько зарос, что его очень сложно обнаружить — Полстон с коллегами прошли мимо. Пока что шахта "Потерянного голландца" остается скрытой где-то в этой суровой местности, однако золотоискатель надеется в ближайшее время отыскать ее.

Напомним, ранее мы писали о том, что подземный мир Земли кишит жизнью: он намного глубже, чем считали ученые.

Ранее Фокус писал о том, что открыто гигантское месторождение золота.