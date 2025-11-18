Стоимостью почти 200 миллиардов долларов: открыто гигантское месторождение золота

Исследователи только что обнаружили огромное золотое месторождение стоимостью 192 миллиарда долларов. Предварительные оценки показывают, что в нем может содержаться около 1444 тонн металла.

Одно из крупнейших месторождений золота в истории страны только что было обнаружено в Китае. По данным Министерства природных ресурсов Китая, месторождение Дадунгоу, обнаруженное в северо-восточной провинции Ляонин, содержит около 2,586 миллиона тонн золотой руды, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Крупнейшее месторождение золота в Китае

Предварительные оценки указывают на то, что руда в среднем содержит 0,56 грамма на тонну, что в общей сложности составляет около 1444 тонн чистого золота. В результате, некоторые эксперты утверждают, что стоимость месторождения может превышать 192 миллиарда долларов по текущим ценам.

Відео дня

Китайская национальная золотодобывающая группа (China National Gold Group), Ляонинская группа по геологии полезных ископаемых (Liaoning Mineral Geology Group) и муниципальное правительство Инкоу объединили усилия для разработки рудника Дадунгоу. Ожидается, что в период с 2024 по 2027 года в создание многопрофильной промышленности, охватывающей все этапы цепочки, от разведки и добычи до переработки, плавки и производства, будет инвестировано 2,82 миллиарда долларов США.

Отметим, что месторождение Дадунгоу является лишь последним из череды открытий золотых месторождений на территории Китая. В конце прошлого года местные власти заявили об открытии всерхкрупного месторождения золота в центральной китайской провинции Хунань — его стоимость оценивается в 83 миллиарда долларов.

По словам профессора Школы Коммунистической партии Китая Ван Яня, запасы рудника, превышающие 1000 тонн, значительно пополнят стратегические запасы золота страны. Кроме того, полностью интегрированная цепочка от добычи до производства окажет значительное влияние на золотодобывающую промышленность Китая, повысив конкурентоспособность Китая на мировом рынке.

Почему в Китае так много золота

По словам ученых, успех Китая в поисках золотых месторождений не случаен. Дело в том, что обширный массив суши расположен на стыке нескольких тектонических плит, что приводит к значительной геологической активности. Эта активность и создает необходимые условия для образования месторождения золота, в том числе и гидротермальные системы, где золотоносные флюиды концентрируются и собираются в жилах.

Отметим, что Китай уже является крупнейшим в мире производителем золота, уступая лишь России и Австралии. Восточноазиатский гигант также активно инвестирует в отрасль, чтобы сохранить свое доминирование на рынке.

По словам экспертов, цены на золото неуклонно росли в течение последних десятилетий, достигнув скачка в 2020 году, а в октябре 2025 года был достигнут рекордного максимум более 4000 долларов за унцию.

Кроме того, растет и мировой спрос — это произошло во многом благодаря увеличению центральными банками своих золотых резервов и общей экономической неопределенности.

Напомним, ранее мы писали о том, что найдено "сверхгигантское" месторождение драгоценного металла.

Ранее Фокус писал о том, что в "золоте дураков" ученые обнаружили вид настоящего золота.