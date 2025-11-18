Вартістю майже 200 мільярдів доларів: відкрито гігантське родовище золота

Дослідники щойно виявили величезне золоте родовище вартістю 192 мільярди доларів. Попередні оцінки показують, що в ньому може міститися близько 1444 тонн металу.

Одне з найбільших родовищ золота в історії країни щойно було виявлено в Китаї. За даними Міністерства природних ресурсів Китаю, родовище Дадунгоу, виявлене в північно-східній провінції Ляонін, містить близько 2,586 мільйона тонн золотої руди, пише IFLScience.

Найбільше родовище золота в Китаї

Попередні оцінки вказують на те, що руда в середньому містить 0,56 грама на тонну, що загалом становить близько 1444 тонн чистого золота. У результаті, деякі експерти стверджують, що вартість родовища може перевищувати 192 мільярди доларів за поточними цінами.

Китайська національна золотодобувна група (China National Gold Group), Ляонінська група з геології корисних копалин (Liaoning Mineral Geology Group) і муніципальний уряд Інкоу об'єднали зусилля для розроблення рудника Дадунгоу. Очікується, що в період з 2024 до 2027 року в створення багатопрофільної промисловості, що охоплює всі етапи ланцюжка, від розвідки й видобутку до переробки, плавки та виробництва, буде інвестовано 2,82 мільярда доларів США.

Зазначимо, що родовище Дадунгоу є лише останнім із низки відкриттів золотих родовищ на території Китаю. Наприкінці минулого року місцева влада заявила про відкриття найбільшого родовища золота в центральній китайській провінції Хунань — його вартість оцінюють у 83 мільярди доларів.

За словами професора Школи Комуністичної партії Китаю Ван Яня, запаси рудника, що перевищують 1000 тонн, значно поповнять стратегічні запаси золота країни. Крім того, повністю інтегрований ланцюжок від видобутку до виробництва матиме значний вплив на золотодобувну промисловість Китаю, підвищивши конкурентоспроможність Китаю на світовому ринку.

Чому в Китаї так багато золота

За словами вчених, успіх Китаю в пошуках золотих родовищ не випадковий. Річ у тім, що великий масив суші розташований на стику кількох тектонічних плит, що призводить до значної геологічної активності. Ця активність і створює необхідні умови для утворення родовища золота, зокрема й гідротермальні системи, де золотоносні флюїди концентруються і збираються в жилах.

Зазначимо, що Китай уже є найбільшим у світі виробником золота, поступаючись лише Росії та Австралії. Східноазіатський гігант також активно інвестує в галузь, щоб зберегти своє домінування на ринку.

За словами експертів, ціни на золото неухильно зростали протягом останніх десятиліть, досягнувши стрибка 2020 року, а в жовтні 2025 року було досягнуто рекордного максимуму понад 4000 доларів за унцію.

Крім того, зростає і світовий попит — це сталося багато в чому завдяки збільшенню центральними банками своїх золотих резервів і загальної економічної невизначеності.

