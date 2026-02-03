Чудище с сотней ног: самая редкая гигантская многоножка встречается лишь в одном месте на Земле

Исследователи рассказали о флоридской кустарниковой многоножке, которая встречается лишь в одном регионе в мире и ее редко можно встретить на поверхности — большую часть времени проводит под землей.

Флорида в США, пожалуй, наиболее известна своими пляжами и болотами, однако ее ландшафт также отличается и другими особенностями: хребтами. Миллионы лет назад уровень моря был значительно выше, а потому эти возвышенности напоминали острова. Виды, обитающие на этих хребтах, развивались в полной изоляции, а потому сегодня во Флориде встречаются виды, которые не встретишь больше нигде на Земле. Одним из них являются и гигантские многоножки, пишет Popular Science.

Самой длинной и высокой из уникальных флоридских систем считается хребет Лейк-Уэйлс, расположенный в центральной части штата. По словам ученых, именно здесь и обитает флоридская кустарниковая многоножка (Floridobolus penneri), одна из самых крупных многоножек Северной Америки. Эти редкие и малоизвестные членистоногие уникальны для региона и могут достигать 10 сантиметров. Многоножки передвигаются с помощью более чем сотни ног, в основном живут под землей и выходят на поверхность лишь ночью.

По словам Энн Соул из Университета Южной Флориды, эти уникальные многоножки, похоже, также очень разборчивы в вопросах размножения. В ходе эксперимента Соул отобрала образцы и поместила их в детский бассейн, однако потомство появилось лишь тогда, когда в бассейн также были помещены и растения с холма.

Исследовательница отмечает, что флоридские многоножки не изучались последние 20 лет, а потому ее исследования предоставляют новую информацию, способную помочь в будущих усилиях по сохранению вида.

Около 32 многоножек вида Florida scrub ildren вылупились и теперь прекрасно себя чувствуют в лабораторных условиях на территории кампуса Фото: University of South Florida St. Petersburg

Считается, что этот уникальный вид многоножек сегодня находится под угрозой из-за значительной потери среды обитания. Предыдущие оценки показали, что деятельность человека уничтожила 85% естественной среды обитания хребта Лейк-Уэйлс еще до того, как там поселились люди.

Отметим, что флоридские кустарниковые многоножки также играют важную роль в круговороте питательных веществ — точнее, их пищеварительная система. По словам Соул, они превращают свою растительную пищу в важнейший источник питательных веществ. Новые наблюдения также показали, что многоножки предпочитают грибы и мицелий, а не некоторые растительные материалы, которые исследователи предполагали ранее.

