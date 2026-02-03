Чудовисько із сотнею ніг: найрідкісніша гігантська багатоніжка зустрічається лише в одному місці на Землі

Дослідники розповіли про флоридську чагарникову багатоніжку, яка трапляється лише в одному регіоні у світі та її рідко можна зустріти на поверхні — більшу частину часу проводить під землею.

Флорида у США, мабуть, найвідоміша своїми пляжами та болотами, проте її ландшафт також вирізняється й іншими особливостями: хребтами. Мільйони років тому рівень моря був значно вищим, а тому ці височини нагадували острови. Види, що мешкають на цих хребтах, розвивалися в повній ізоляції, а тому сьогодні у Флориді трапляються види, які не зустрінеш більше ніде на Землі. Одним із них є і гігантські багатоніжки, пише Popular Science.

Найдовшою і найвищою з унікальних флоридських систем вважається хребет Лейк-Вейлс, розташований у центральній частині штату. За словами вчених, саме тут і мешкає флоридська чагарникова багатоніжка (Floridobolus penneri), одна з найбільших багатоніжок Північної Америки. Ці рідкісні та маловідомі членистоногі унікальні для регіону і можуть досягати 10 сантиметрів. Багатоніжки пересуваються за допомогою більш ніж сотні ніг, в основному живуть під землею і виходять на поверхню лише вночі.

За словами Енн Соул з Університету Південної Флориди, ці унікальні багатоніжки схоже також дуже розбірливі в питаннях розмноження. Під час експерименту Соул відібрала зразки й помістила їх у дитячий басейн, проте потомство з'явилося лише тоді, коли в басейн також були поміщені та рослини з пагорба.

Дослідниця зазначає, що флоридські багатоніжки не вивчалися останні 20 років, а тому її дослідження надають нову інформацію, здатну допомогти в майбутніх зусиллях зі збереження виду.

Близько 32 багатоніжок виду Florida scrub ildren вилупилися і тепер чудово почуваються в лабораторних умовах на території кампусу Фото: University of South Florida St. Petersburg

Вважається, що цей унікальний вид багатоніжок сьогодні перебуває під загрозою через значну втрату середовища проживання. Попередні оцінки засвідчили, що діяльність людини знищила 85% природного середовища існування хребта Лейк-Вейлс ще до того, як там оселилися люди.

Зазначимо, що флоридські чагарникові багатоніжки також відіграють важливу роль у колообігу поживних речовин — точніше, їхня травна система. За словами Соул, вони перетворюють свою рослинну їжу на найважливіше джерело поживних речовин. Нові спостереження також показали, що багатоніжки віддають перевагу грибам і міцелію, а не деяким рослинним матеріалам, які дослідники припускали раніше.

