Разгадана тайна таинственного мега-сгустка, скрытого под Гавайями: это вовсе не липкая масса

Новое исследование дает детальное представление о том, что находится под гавайской горячей точкой — ученые считают, что это вовсе не липкая масса, как считалось ранее, а огромный мега-сгусток из твердой породы и железа.

Исследование, проведенное командой из Имперского колледжа Лондона, показало, что огромная масса глубоко под Гавайями, вероятно является твердой и богатой железом, а не липкой массой, как считалось ранее. Более того, ученые считают, что она может питать горячую точку, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Эта масса известна науке как зона сверхнизкой скорости и, как считают ученые, может служить опорой для гавайской горячей точки — области, где горячий материал поднимается через земную мантию и приводит в движение вулканическую активность, создавшую Гавайские острова.

Відео дня

По словам первого автора исследования, сейсмолога Доена Кима, поскольку этот материал богат железом, он обладает большей электропроводностью, что фактически способствует теплопроводности. Считается, что это фактически способно локализовать плюм и продлить его существование.

Отметим, что зоны сверхнизкой скорости — гигантские участки, расположенные вблизи границы мантии и ядра, примерно в 2900 километрах ниже поверхности Земли. Эти зоны получили свое название благодаря тому, что сейсмические волны от землетрясений на этих участках резко замедляются. Ученые отмечают, что мега-зоны сверхнизкой скорости — самые большие из этих регионов и часто простираются на сотни километров. Они часто встречаются вблизи вулканических очагов, таких как Гавайи, Исландия и Маркизские острова в южной части Тихого океана.

По словам Кима, это делает зоны сверхнизкой скорости одним из немногих прямых источников информации о составе и динамике глубоких слоев Земли. Поскольку зоны расположены не слишком глубоко, ученые, как правило, изучают их с помощью волн сжатия, генерируемых землетрясениями. Однако такой метод предоставляет лишь ограниченную информацию.

В новом исследовании Ким с коллегами использовали новый метод, позволяющий учитывать S-волны — сдвиговые волны, создающие вертикальное движение. Далее команда объединила два типа волн, что позволило смоделировать породы и минералы, которые могли бы соответствовать полученным данным. Авторы уверяют, что им удалось получить более ясное представление о причинах замедления волн в этих зонах.

Результаты указывают на то, что структура под Гавайями, вероятно, богата железом и твердой породой. Это в значительной степени исключает конкурирующую гипотезу, предполагавшую, что эта область может быть особенно расплавленной. Предполагается, что структура может представлять собой остатки ранней эволюции Земли — например, кристаллизации базального магматического океана или перекристаллизованный расплав от прошлого плавления мантии.

Напомним, ранее мы писали о том, что гигантские сгустки глубоко в недрах Земли развиваются сами по себе: откуда они взялись.

Ранее Фокус писал о том, что массивные подземные структуры на Венере: новые данные указывают, что они существуют.