Розгадано таємницю загадкового мега-згустку, прихованого під Гаваями: це зовсім не липка маса

Нове дослідження дає детальне уявлення про те, що перебуває під гавайською гарячою точкою — вчені вважають, що це зовсім не липка маса, як вважали раніше, а величезний мега-згусток із твердої породи й заліза.

Дослідження, проведене командою з Імперського коледжу Лондона, показало, що величезна маса глибоко під Гаваями, ймовірно, є твердою і багатою на залізо, а не липкою масою, як вважалося раніше. Ба більше, вчені вважають, що вона може живити гарячу точку, пише Live Science.

Ця маса відома науці як зона наднизької швидкості й, як вважають учені, може слугувати опорою для гавайської гарячої точки — області, де гарячий матеріал підіймається через земну мантію і приводить у рух вулканічну активність, що створила Гавайські острови.

За словами першого автора дослідження, сейсмолога Доена Кіма, оскільки цей матеріал багатий на залізо, він має більшу електропровідність, що фактично сприяє теплопровідності. Вважається, що це фактично здатне локалізувати плюм і продовжити його існування.

Зазначимо, що зони наднизької швидкості — гігантські ділянки, розташовані поблизу кордону мантії та ядра, приблизно за 2900 кілометрів нижче поверхні Землі. Ці зони отримали свою назву завдяки тому, що сейсмічні хвилі від землетрусів на цих ділянках різко сповільнюються. Учені зазначають, що мега-зони наднизької швидкості — найбільші з цих регіонів і часто простягаються на сотні кілометрів. Вони часто трапляються поблизу вулканічних осередків, таких як Гаваї, Ісландія та Маркізькі острови в південній частині Тихого океану.

За словами Кіма, це робить зони наднизької швидкості одним із небагатьох прямих джерел інформації про склад і динаміку глибоких шарів Землі. Оскільки зони розташовані не надто глибоко, вчені, як правило, вивчають їх за допомогою хвиль стиснення, що генеруються землетрусами. Однак такий метод надає лише обмежену інформацію.

У новому дослідженні Кім з колегами використовували новий метод, що дозволяє враховувати S-хвилі — зсувні хвилі, що створюють вертикальний рух. Далі команда об'єднала два типи хвиль, що дало змогу змоделювати породи та мінерали, які могли б відповідати отриманим даним. Автори запевняють, що їм вдалося отримати чіткіше уявлення про причини уповільнення хвиль у цих зонах.

Результати вказують на те, що структура під Гаваями, ймовірно, багата залізом і твердою породою. Це значною мірою виключає конкуруючу гіпотезу, яка передбачала, що ця область може бути особливо розплавленою. Передбачається, що структура може являти собою залишки ранньої еволюції Землі — наприклад, кристалізації базального магматичного океану або перекристалізований розплав від минулого плавлення мантії.

