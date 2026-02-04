Астрономы раскрыли тайну вечно молодых звезд, которых не должно существовать: они вампиры

Ученые выяснили, каким образом некоторые звезды остаются очень яркими и выглядят молодыми, хотя их возраст почти равен возрасту Вселенной.

Более 70 лет звезды под названием голубые страгглеры ставили астрономов в тупик. Эти голубые и яркие звезды, согласно теории эволюции одиночных звезд, не должны существовать. Теперь же ученые выяснили, каким образом они существуют и остаются вечно молодыми несмотря на то, что их возраст почти равен возрасту Вселенной. Дело в том, что эти звезды можно назвать космическими вампирами. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет Live Science.

Астрономы использовали космический телескоп Уэбб исследования загадочных звезд под названием голубые страгглеры. Для этого был проведен обзор почти 50 шаровых звездных скоплений в нашей галактике Млечный Путь, в которых было изучено более 3000 вечно молодых звезд.

Новые наблюдения показали, что эти звезды сохраняют свою молодость, благодаря тому, что забирают газ у своих звезд-компаньонов, как космические вампиры. Этот газ позволяет голубым страгглерам светить ярче и выглядеть более голубыми и молодыми, даже когда они уже давно должны были стать очень тусклыми и исчезнуть.

Ранее астрономы предполагали, что голубые страгглеры могут образовываться двумя способами: в результате сильных столкновений двух звезд или в результате взаимодействий в двойных системах, когда пары звезд вращаются друг вокруг друга и одна из них забирает газ у другой. Авторы исследования пришли к выводу, что последний сценарий более вероятен.

Шаровые звездные скопления являются одними из самых плотных звездных сред во Вселенной. Поэтому в них образуется множество двойных систем. При этом данные скопления имеют возраст около 12 миллиардов лет, что почти сопоставимо с возрастом Вселенной, которой 13,8 миллиарда лет. По словам ученых, в шаровых звездных скоплениях находятся самые старые звезды, в том числе и голубые страгглеры. Фактические эти звезды появились тогда, когда во Вселенной начали формироваться галактики, в том числе и Млечный Путь.

Астрономы также обнаружили, что голубые страгглеры встречаются реже в плотных звездных средах, хотя в этих областях чаще происходит взаимодействие между звездами. Вместо этого вечно молодые звезды чаще встречаются в спокойных областях с низкой плотностью, где звезды расположены дальше друг от друга, и двойные системы с большей вероятностью выживают, а не разрушаются. Таким образом у голубых страгглеров есть возможность постоянно получать необходимый газ для поддержания своей молодости.

Также ученые выяснили, что некоторые голубые страгглеры не могут существовать миллиарды лет, ведь они могут переместиться в ядро шарового скопления, где столкновения с другими звездами может нарушить двойную систему.

Также астрономы говорят, что у этих звезд-вампиров есть еще одна важная особенность, которая помогает им существовать около 12 миллиардов лет. Если бы эти звезды имели большую массу, то они давно бы исчезли в результате взрыва сверхновой или превращения в белого карлика. Но масса в 0,8 массы Солнца позволяет им прожить достаточно долго, чтобы продлить свою жизнь ценой поглощения своих компаньонов.

