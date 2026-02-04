Астрономи розкрили таємницю вічно молодих зірок, яких не повинно існувати: вони вампіри

Учені з'ясували, яким чином деякі зірки залишаються дуже яскравими та мають молодий вигляд, хоча їхній вік майже дорівнює віку Всесвіту.

Понад 70 років зірки під назвою блакитні страглери ставили астрономів у глухий кут. Ці блакитні та яскраві зірки, згідно з теорією еволюції одиночних зірок, не повинні існувати. Тепер же вчені з'ясували, яким чином вони існують і залишаються вічно молодими незважаючи на те, що їхній вік майже дорівнює віку Всесвіту. Річ у тім, що ці зірки можна назвати космічними вампірами. Дослідження опубліковано в журналі Nature Communications, пише Live Science.

Астрономи використовували космічний телескоп Вебб для дослідження загадкових зірок під назвою блакитні страгглери. Для цього було проведено огляд майже 50 кульових зоряних скупчень у нашій галактиці Чумацький Шлях, у яких було вивчено понад 3000 вічно молодих зірок.

Нові спостереження показали, що ці зірки зберігають свою молодість, завдяки тому, що забирають газ у своїх зірок-компаньйонів, як космічні вампіри. Цей газ дає змогу блакитним страгглерам світити яскравіше і виглядати більш блакитними і молодими, навіть коли вони вже давно мали б стати дуже тьмяними і зникнути.

Раніше астрономи припускали, що блакитні страгглери можуть утворюватися двома способами: внаслідок сильних зіткнень двох зірок або внаслідок взаємодій у подвійних системах, коли пари зірок обертаються одна навколо одної, і одна з них забирає газ в іншої. Автори дослідження дійшли висновку, що останній сценарій більш імовірний.

Кульові зоряні скупчення є одними з найщільніших зоряних середовищ у Всесвіті. Тому в них утворюється безліч подвійних систем. При цьому ці скупчення мають вік близько 12 мільярдів років, що майже можна порівняти з віком Всесвіту, якому 13,8 мільярда років. За словами вчених, у кульових зоряних скупченнях містяться найстаріші зірки, зокрема й блакитні страглери. Фактично ці зірки з'явилися тоді, коли у Всесвіті почали формуватися галактики, зокрема й Чумацький Шлях.

Астрономи також виявили, що блакитні страгглери трапляються рідше в щільних зоряних середовищах, хоча в цих областях частіше відбувається взаємодія між зірками. Натомість вічно молоді зірки частіше трапляються в спокійних областях із низькою щільністю, де зірки розташовані далі одна від одної, і подвійні системи з більшою ймовірністю виживають, а не руйнуються. Таким чином у блакитних страгглерів є можливість постійно отримувати необхідний газ для підтримки своєї молодості.

Також учені з'ясували, що деякі блакитні страгглери не можуть існувати мільярди років, адже вони можуть переміститися в ядро кульового скупчення, де зіткнення з іншими зірками може порушити подвійну систему.

Також астрономи кажуть, що у цих зірок-вампірів є ще одна важлива особливість, яка допомагає їм існувати близько 12 мільярдів років. Якби ці зірки мали більшу масу, то вони давно б зникли внаслідок вибуху наднової або перетворення на білого карлика. Але маса в 0,8 маси Сонця дає їм змогу прожити досить довго, щоб продовжити своє життя ціною поглинання своїх компаньйонів.

