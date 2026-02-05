Пингвины тысячами погибают в Патагонии: причина вымирания оказалась сложнее, чем считалось (фото)

Пумы неожиданно возвращаются в некоторые части своего ареала, за что расплачиваются пингвины. Однако это лишь часть проблемы — ученые обнаружили, что морские птицы сталкиваются и с другой угрозой.

Пингвины вдоль патагонского побережья Антарктиды столкнулись с неожиданной угрозой: пумы возвращаются в некоторые части своего исторического ареала. Новое исследование подробно изучает, как это возвращение хищников влияет на долгосрочное выживание колонии пингвинов, пишет SciTechDaily.

Четыре года наблюдений показали, что за это время в национальном парке убили более 7000 взрослых пингвинов, что составляет около 7,6% взрослой популяции колонии. Однако многие птицы остались не съеденными, что говорит о том, что не все были убиты ради пищи.

Несмотря на поразительное количество смертей, исследование показывает, что хищничество пум само по себе вряд ли приведет к краху колонии. Вместо этого, такие факторы, как низкий успех размножения и низкая выживаемость среди молодых пингвинов, вызванные изменением климата, представляют гораздо большую угрозу для будущего популяции.

Наблюдения показали, что в Национальном парке Монте-Леон на патагонском побережье Аргентины восстанавливается популяция высших хищников. После прекращения скотоводства на юге Аргентины в 1990 году пумы (Puma concolor) начали восстанавливать части своего исторического ареала. Возвращение высшего хищника привело к контакту с магеллановыми пингвинами (Spheniscus magellanicus), которые ранее переместились с прибрежных островов на материк, когда наземные хищники отсутствовали.

Пингвины не имели защиты от наземных хищников, а потому стали легкой добычей. Однако до недавнего времени ученые не знали, насколько сильно это новое воздействие хищник-жертва влияет на численность популяции пингвинов.

Ученые начали отслеживать колонии с момента основания парка в 2004 году. В течение четырех лет (2007-2010) они документировали туши пингвинов, связанные с нападениями пум. Последнее исследование было проведено в соавторстве с исследователями из Научно-исследовательского подразделения по охране дикой природы Оксфордского университета — работа позволила проанализировать долгосрочные последствия этого взаимодействия.

Пумы убивают больше пингвинов, чем способны съесть Фото: Joel Reyero

Результаты показывают, что четырехлетний период исследования погибло более 7000 взрослых пингвинов. Многие из птиц были съедены лишь частично или остались нетронутыми, что говорит о том, что не все они были убиты ради пищи. В общей сложности это составляет около 7,6% взрослой популяции.

По словам ведущего автора исследования Мелисы Лера, они с коллегами обнаружили огромное количество туш пингвинов, погибших в результате нападения пум. Однако то, что они остались не съеденными, означает, что пумы убивают больше пингвинов, чем им необходимо для пропитания. Отметим, что такое поведение ученые называют "избыточным убийством", которое также наблюдается у домашних кошек.

Далее ученые пытались понять, может ли такое поведение поставить под угрозу существования колонии пингвинов. Команда смоделировала данные о популяции и результаты показали, что хищничество пум самом по себе вряд ли способно привести к краху колонии пингвинов. Однако долгосрочные перспективы в большей степени зависели от успеха размножения и выживания молодых пингвинов.

Ученые обнаружили, что сценарии вымирания появлялись тогда, когда модели сочетали очень низкую выживаемость молодняка, около 20% не доживали до взрослого возраста, и крайне низкую репродуктивную способность, не более одного птенца на пару. В этих ситуациях интенсивное хищничество пум ухудшало результаты, но не являлось основной причиной.

