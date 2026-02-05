Пінгвіни тисячами гинуть у Патагонії: причина вимирання виявилася складнішою, ніж вважалося (фото)

Пуми несподівано повертаються в деякі частини свого ареалу, за що розплачуються пінгвіни. Однак це лише частина проблеми — вчені виявили, що морські птахи стикаються і з іншою загрозою.

Пінгвіни вздовж патагонського узбережжя Антарктиди зіткнулися з несподіваною загрозою: пуми повертаються в деякі частини свого історичного ареалу. Нове дослідження детально вивчає, як це повернення хижаків впливає на довгострокове виживання колонії пінгвінів, пише SciTechDaily.

Чотири роки спостережень показали, що за цей час у національному парку вбили понад 7000 дорослих пінгвінів, що становить близько 7,6% дорослої популяції колонії. Однак багато птахів залишилися не з'їденими, що свідчить про те, що не всіх було вбито заради їжі.

Попри дивовижну кількість смертей, дослідження показує, що хижацтво пум саме по собі навряд чи призведе до краху колонії. Натомість такі фактори, як низький успіх розмноження і низька виживаність серед молодих пінгвінів, спричинені зміною клімату, становлять набагато більшу загрозу для майбутнього популяції.

Спостереження показали, що в Національному парку Монте-Леон на патагонському узбережжі Аргентини відновлюється популяція вищих хижаків. Після припинення скотарства на півдні Аргентини 1990 року пуми (Puma concolor) почали відновлювати частини свого історичного ареалу. Повернення вищого хижака призвело до контакту з магеллановими пінгвінами (Spheniscus magellanicus), які раніше перемістилися з прибережних островів на материк, коли наземні хижаки були відсутні.

Пінгвіни не мали захисту від наземних хижаків, а тому стали легкою здобиччю. Однак донедавна вчені не знали, наскільки сильно цей новий вплив хижак-жертва впливає на чисельність популяції пінгвінів.

Учені почали відстежувати колонії з моменту заснування парку у 2004 році. Протягом чотирьох років (2007-2010) вони документували туші пінгвінів, пов'язані з нападами пум. Останнє дослідження було проведене у співавторстві з дослідниками з Науково-дослідного підрозділу з охорони дикої природи Оксфордського університету — робота дала змогу проаналізувати довгострокові наслідки цієї взаємодії.

Пуми вбивають більше пінгвінів, ніж здатні з'їсти Фото: Joel Reyero

Результати показують, що за чотирирічний період дослідження загинуло понад 7000 дорослих пінгвінів. Багато хто з птахів був з'їдений лише частково або залишився недоторканим, що свідчить про те, що не всі вони були вбиті заради їжі. Загалом це становить близько 7,6% дорослої популяції.

За словами провідного автора дослідження Меліси Лера, вони з колегами виявили величезну кількість туш пінгвінів, які загинули внаслідок нападу пум. Однак те, що вони залишилися не з'їденими, означає, що пуми вбивають більше пінгвінів, ніж їм необхідно для прожитку. Зазначимо, що таку поведінку вчені називають "надлишковим убивством", яке також спостерігається в домашніх котів.

Далі вчені намагалися зрозуміти, чи може така поведінка поставити під загрозу існування колонії пінгвінів. Команда змоделювала дані про популяцію і результати показали, що хижацтво пум саме по собі навряд чи здатне призвести до краху колонії пінгвінів. Однак довгострокові перспективи більшою мірою залежали від успіху розмноження і виживання молодих пінгвінів.

Вчені виявили, що сценарії вимирання з'являлися тоді, коли моделі поєднували дуже низьку виживаність молодняка, близько 20% не доживали до дорослого віку, і вкрай низьку репродуктивну здатність, не більше одного пташеняти на пару. У цих ситуаціях інтенсивне хижацтво пум погіршувало результати, але не було основною причиною.

