Морские крокодилы пересекли Индийский океан и достигли Сейшельских островов: затем их истребили

Новое исследование показало, что морские крокодилы, обитавшие на Сейшельских островах, представляли собой самую западную популяцию морских крокодилов, преодолев тысячи километров, чтобы добраться до островов.

Недавние исследования ДНК подтверждают, что морские крокодилы когда-то занимали огромную территорию, простиравшуюся через Индийский океан до Сейшельских островов. Они добрались сюда еще до появления людей, но с их прибытием были истреблены, пишет Live Science.

Ныне вымершая популяция крокодилов на Сейшельских островах — архипелаге в западной части Индийского океана — не была группой нильских крокодилов (Crocodylus niloticus) и не являлась отдельным видом. Вместо этого, по мнению ученых, они представляли собой самую западную популяцию морских крокодилов (Crocodylus porosus), которые сегодня обитают в Индии, Юго-Восточной Азии, Австралии и на островах западной части Тихого океана.

По словам соавтора исследования, эксперта по рептилиям из Баварских государственных коллекций естественной истории Франка Глау, основатели популяции крокодилов на Сейшельских островах, вероятно, преодолели минимум 3000 километров, а возможно и значительно больше.

250-летние экспедиционные записи свидетельствуют о том, что на Сейшельских островах обитала большая популяция морских крокодилов. Однако в конце 18 века сюда прибыли люди и истребили крокодилов на островах. Останки нескольких особей хранятся в музеях на Сейшельских островах, в Лондоне и Париже.

Изначально ученые полагали, что сейшельские крокодилы являются частью популяции нильских крокодилов, мигрировавших из Африки. Однако в 1994 году исследователи переклассифицировали сохранившиеся останки как останки морских крокодилов, основываясь на их физических характеристиках.

Образцы останков сейшельских крокодилов Фото: Kathrin Glaw

В новом исследовании другая группа ученых подтвердила этот вывод, используя генетический материал хищников. Ученые собрали митохондриальную ДНК из черепов и зубов нескольких старых музейных экземпляров различных видов крокодилов, а затем сравнили эту ДНК с образцами тканей современных музейных экземпляров и живых крокодилов.

Результаты показали, что генетические маркеры крокодилов с Сейшельских островов точно совпали с маркерами морских крокодилов. Это указывает на то, что ареал морских крокодилов в то время простирался более чем на 12 000 километров с востока на запад до того, как популяция была полностью истреблена на островах.

Любопытно, что для распространения на запад до Сейшельских островов, морских крокодилам пришлось бы пересечь тысячи километров океана. Впрочем, представители этого вида приспособлены к жизни в открытом море, имея на языке специальные солевые железы, позволяющие им выводить избыток соли. Считается, что эта адаптация могла способствовать широкому распространению животных в Индо-Тихоокеанском регионе и ограничить дальнейшее видообразование.

