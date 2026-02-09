На спутнике Юпитера произошел настоящий катаклизм: что находится внутри "мира вулканов"

Пять вулканов на спутнике Юпитера Ио изверглись одновременно, выбросив на поверхность невероятное количество лавы. Это дало возможность ученым выяснить, что скрывается под поверхностью вулканического спутника.

Астрономы обнаружили странное одновременное извержение пяти вулканов на Ио, одном из главных спутников Юпитера, который является самым вулканическим миром в Солнечной системе. Ученые предполагают, что такое синхронное извержение могло произойти из-за того, что все вулканы связаны с одной и той же подземной сетью магмы. Это помогает разгадать тайну внутреннего строения Ио. Исследование опубликовано в журнале JGR Planets, пишет New Scientist.

Астрономы провели анализ данных полученных космическим аппаратом "Юнона", когда он наблюдал с близкого расстояния за спутником Юпитера Ио. В результате ученые обнаружили одновременное извержение пяти вулканов в районе южного полюса Ио. Во время извержения было выброшено огромное количество лавы на поверхность.

По словам ученых, их удивило такое синхронное извержение вулканов, которое привело к выбросам необычно большого количества горячей лавы на холодную поверхность Ио. Это значит, что под поверхностью должен находится огромный источник магмы.

По оценкам ученых, лава распространилась по поверхности на площади около 65 000 квадратных километров. При этом во время извержения вулканов высвободилось намного больше энергии, чем во время любых известных извержений на Ио.

Спутник Юпитера Ио. Там находятся сотни вулканов, больше чем где-либо в Солнечной системе Фото: NASA

Астрономы очень мало знаю о внутреннем строении Ио, а потому сложно ответить на вопрос о том, откуда взялось такое огромное количество магмы, которая вышла на поверхность в виде лавы.

Предыдущие исследования показали, что, вопреки ожиданиям ученых, на Ио нет глобального подземного магматического океана, поэтому непонятно, как такое количество магмы могло одновременно вырваться на поверхность.

Ученые предполагают, что под огромными участками поверхности Ио может находиться своего рода магматическая губка, образующая взаимосвязанную сеть пор, которые заполняются лавой, а затем она выходит наружу. Однако для подтверждения этого потребуются дополнительные наблюдения.

Несмотря на то, что Ио лишь немного больше Луны, экстремальный характер этих извержений вулканов делает их похожими на извержения вулканов на Земле, которые происходили миллиарды лет назад.

Ученые говорят, что такое масштабное извержение могло происходить в ранней истории Земли, когда планета была более горячей и активной в геологическом плане. Поэтому Ио может многое рассказать о прошлом нашей планеты.

"Хотя источник этой невероятно мощной серии извержений на Ио пока остается загадкой, когда ее разгадают, это может помочь заполнить недостающую главу нашей собственной истории", — говорят ученые.

