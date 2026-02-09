На супутнику Юпітера стався справжній катаклізм: що знаходиться всередині "світу вулканів"

П'ять вулканів на супутнику Юпітера Іо виверглися одночасно, викинувши на поверхню неймовірну кількість лави. Це дало можливість ученим з'ясувати, що ховається під поверхнею вулканічного супутника.

Астрономи виявили дивне одночасне виверження п'яти вулканів на Іо, одному з головних супутників Юпітера, який є найбільш вулканічним світом у Сонячній системі. Вчені припускають, що таке синхронне виверження могло статися через те, що всі вулкани пов'язані з однією і тією ж підземною мережею магми. Це допомагає розгадати таємницю внутрішньої будови Іо. Дослідження опубліковано в журналі JGR Planets, пише New Scientist.

Астрономи провели аналіз даних, отриманих космічним апаратом "Юнона", коли він спостерігав з близької відстані за супутником Юпітера Іо. У результаті вчені виявили одночасне виверження п'яти вулканів у районі південного полюса Іо. Під час виверження було викинуто величезну кількість лави на поверхню.

За словами вчених, їх здивувало таке синхронне виверження вулканів, яке призвело до викидів незвично великої кількості гарячої лави на холодну поверхню Іо. Це означає, що під поверхнею має бути величезне джерело магми.

За оцінками вчених, лава поширилася по поверхні на площі близько 65 000 квадратних кілометрів. При цьому під час виверження вулканів вивільнилося набагато більше енергії, ніж під час будь-яких відомих вивержень на Іо.

Супутник Юпітера Іо. Там розташовані сотні вулканів, більше ніж будь-де в Сонячній системі Фото: NASA

Астрономи дуже мало знають про внутрішню будову Іо, а тому складно відповісти на питання про те, звідки взялася така величезна кількість магми, яка вийшла на поверхню у вигляді лави.

Попередні дослідження показали, що, всупереч очікуванням вчених, на Іо немає глобального підземного магматичного океану, тому незрозуміло, як така кількість магми могла одночасно вирватися на поверхню.

Вчені припускають, що під величезними ділянками поверхні Іо може перебувати свого роду магматична губка, що утворює взаємопов'язану мережу пор, які заповнюються лавою, а потім вона виходить назовні. Однак для підтвердження цього потрібні додаткові спостереження.

Незважаючи на те, що Іо лише трохи більший за Місяць, екстремальний характер цих вивержень вулканів робить їх схожими на виверження вулканів на Землі, які відбувалися мільярди років тому.

Науковці кажуть, що таке масштабне виверження могло відбуватися в ранній історії Землі, коли планета була гарячішою й активнішою в геологічному плані. Тому Іо може багато чого розповісти про минуле нашої планети.

"Хоча джерело цієї неймовірно потужної серії вивержень на Іо поки що залишається загадкою, коли її розгадають, це може допомогти заповнити відсутню главу нашої власної історії", — кажуть учені.

