Самые крохотные черепахи в мире больше не могут жить в океане: там стало слишком шумно

Исследователи обнаружили, что шумные суда и промышленность оказывают влияние на находящихся под угрозой исчезновения крохотных морских черепах Кемпа.

Океан покрывает больше половины поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов, в том числе и для самых маленьких морских черепах в мир. Исследователи обнаружили, что для этого вида жизнь в океане становится слишком шумной, пишет Popular Science.

Морские черепахи Кемпа в среднем весят всего от 34 до 45 килограммов. Известно, что представители вида в основном обитают в Мексиканском заливе и уже сталкиваются с угрозой рыболовных снастей, столкновениями с морскими судами, загрязнением пластиком и ухудшением среды обитания в целом. Теперь ученые считают, что над черепахами Кемпа нависла новая угроза — шумовое загрязнение в океане.

По словам соавтора нового исследования Чарльза Мюрхеда из Океанического института Вудс-Хоул, сегодня нам крайне мало известно о подводном слухе морских черепах, а потому в новой работе ученые решили выяснить, что морские черепахи Кемпа способны воспринимать в плане звука.

Авторы считают, что понимание слуховых способностей является фундаментальным шагом в определении того, может ли шум, создаваемый человеком, повлиять на тот или иной вид. В своей новой работе ученые стремились получить более полное и репрезентативное представление о слуховой чувствительности морских черепах, чтобы в будущем защитить их от шумового воздействия и вымирания. Эта идея особенно важна, учитывая тот факт, что черепахи Кемпа являются наиболее уязвимыми морскими черепахами в мире.

В ходе исследования ученые установили датчики на головы черепах Кемпа и записали электрические сигналы, проходящие через слуховые нервы, во время воспроизведения звуков в диапазоне от 50 до 1600 герц. В спектре человеческого слуха 50 герц находится в нижней части диапазона.

Результаты указывают на то, что наилучший слух черепах находится примерно на частоте 300 герц — на более высоких частотах животные начинают испытывать трудности. По словам Мюрхеда, все указывает на то, что слух черепах приходится на низкочастотный диапазон, в котором сосредоточено значительное количество звуков, предположительно от промышленных предприятий в океане, таких как бурение нефтяных и газовых скважин и движение судов.

Исследователи обнаружили, что черепахи действительно могут обнаружить промышленный шум в океане, однако это не означает, что он причиняет им вред. Авторы отмечают, что это зависит от нескольких факторов, в том числе:

уровень звука;

продолжительность звука;

расстояние от источника звука;

поведенческий и экологический контекст.

