Найкрихітніші черепахи у світі більше не можуть жити в океані: там стало занадто шумно

Дослідники виявили, що галасливі судна і промисловість впливають на крихітних морських черепах Кемпа, які перебувають під загрозою зникнення.

Океан покриває більше половини поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів, зокрема і для найменших морських черепах у світі. Дослідники виявили, що для цього виду життя в океані стає занадто гучним, пише Popular Science.

Морські черепахи Кемпа в середньому важать лише від 34 до 45 кілограмів. Відомо, що представники виду здебільшого мешкають у Мексиканській затоці і вже стикаються із загрозою рибальських снастей, зіткненнями з морськими суднами, забрудненням пластиком і погіршенням місця існування загалом. Тепер учені вважають, що над черепахами Кемпа нависла нова загроза — шумове забруднення в океані.

За словами співавтора нового дослідження Чарльза Мюрхеда з Океанічного інституту Вудс-Хоул, сьогодні нам вкрай мало відомо про підводний слух морських черепах, а тому в новій роботі науковці вирішили з'ясувати, що морські черепахи Кемпа здатні сприймати в плані звуку.

Автори вважають, що розуміння слухових здібностей є фундаментальним кроком у визначенні того, чи може шум, створюваний людиною, вплинути на той чи інший вид. У своїй новій роботі вчені прагнули отримати більш повне і репрезентативне уявлення про слухову чутливість морських черепах, щоб у майбутньому захистити їх від шумового впливу і вимирання. Ця ідея особливо важлива з огляду на той факт, що черепахи Кемпа є найбільш вразливими морськими черепахами у світі.

Під час дослідження вчені встановили датчики на голови черепах Кемпа і записали електричні сигнали, що проходять через слухові нерви, під час відтворення звуків у діапазоні від 50 до 1600 герц. У спектрі людського слуху 50 герц знаходиться в нижній частині діапазону.

Результати вказують на те, що найкращий слух черепах знаходиться приблизно на частоті 300 герц — на вищих частотах тварини починають зазнавати труднощів. За словами Мюрхеда, все вказує на те, що слух черепах припадає на низькочастотний діапазон, у якому зосереджена значна кількість звуків, імовірно, від промислових підприємств в океані, таких як буріння нафтових і газових свердловин і рух суден.

Дослідники виявили, що черепахи справді можуть виявити промисловий шум в океані, однак це не означає, що він завдає їм шкоди. Автори зазначають, що це залежить від кількох факторів, зокрема:

рівень звуку;

тривалість звуку;

відстань від джерела звуку;

поведінковий та екологічний контекст.

