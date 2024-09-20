Звуки "зорельотів", що лунають із Маріанської западини, нарешті розшифровано: що це (відео)

Нове дослідження визначило точне походження таємничих шумів у Тихому океані — вченим знадобилося 10 років.

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У 2014 році вчені вперше виявили незвичайні шуми в Тихому океані поблизу Маріанської западини. Відкриття було зроблено, коли вчені використовували підводні планери для проведення акустичного обстеження найглибшої точки океану — Маріанської западини, яка простягається на кілометри на південь від Японії й має максимальну глибину 10 935 метрів, пише Live Science.

Дивні звуки в надрах океану вчені описували як шуми "біотванг" — за словами дослідників, вони трохи схожі на звуки зорельотів із науково-фантастичних фільмів. Знадобилося 10 років, щоб розгадати цю загадку, але тепер учені змогли точно виявити причину виникнення таємничих шумів.

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Дослідники стверджують, що таємничі звуки насправді є криками китів Брайда (Balaenoptera edeni). Передбачається, що тварини використовують ці крики, щоб знаходити одна одну в масштабній грі "Марко Поло".

Звук біотванга можна розділити на дві окремі частини:

по-перше, низький, буркотливий звук, що відбивається в глибині;

по-друге, високий, металевий дзвін, який дослідники порівнюють зі звуками, що видають космічні кораблі в "Зоряному шляху" і "Зоряних війнах".

Спочатку вчені були спантеличені появою цих звуків, але у 2016 році вони припустили, що вони можуть видаватися великими вусатими китами, як-от сині кити (Balaenoptera musculus) або горбаті кити (Megaptera novaeangliae). На жаль, аналіз показав, що звуки, які лунають із Маріанської западини, не відповідають жодному з них.

У новому дослідженні вчені нарешті змогли виявити того, хто видобуває звуки, і знайшли тому підтвердження. Результати вказують на те, що звуки видають кити Брайда. Команда зазначає, що відкриття вдалося зробити частково і завдяки новим інструментам штучного інтелекту (ШІ), за допомогою яких команда змогла просіяти понад 200 000 годин аудіозаписів, що містять різні звуки океану.

Теорія про китів Брайда виникла, коли вчені помітили десяток китоподібних, що плавають поблизу Маріанських островів. Тоді вченим вдалося записати, як дев'ять із них видають характерні звуки. За словами провідної авторки дослідження Енн Аллен, океанографині з Наукового центру рибальства на тихоокеанських островах Національного управління океанографії та атмосфери (NOAA), дев'ять схожих звуків уже не могли бути збігом.

Щоб остаточно підтвердити свій здогад, команда зіставила виникнення шумів у Маріанській западині з міграційними маршрутами китів Брайда. Для цього вчені відсортували багаторічні аудіозаписи, отримані станціями моніторингу по всьому Маріанському архіпелагу і його околицях.

На щастя для команди, прискорити цей процес вдалося за допомогою ШІ, який перетворив шуми на спектрограми — їх з легкістю можна було відрізнити від інших шумів за допомогою алгоритму машинного навчання. Результати також вказують на те, що шуми чутні лише в північно-західній частині Тихого океану, попри те, що кити Брайда мешкають на ширшій території. Вчені дійшли висновку, що шуми виробляє лише певна популяція китів.

Дані також показали сплеск шумів біотванга у 2016 році, коли підвищення температури океану, викликане явищем Ель-Ніньйо, призвело до збільшення кількості китів Брайда, які відвідують цей район. Вчені все ще не знають, чому крики китів звучать настільки дивно, але планують розгадати і цю загадку.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали винного в повному винищенні двох видів китів.