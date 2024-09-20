Звуки "звездолетов", доносящиеся из Марианской впадины, наконец-то расшифрованы: что это (видео)

Новое исследование определило точное происхождение таинственных шумов в Тихом океане — ученым потребовалось 10 лет.

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В 2014 году ученые впервые обнаружили необычные шумы в Тихом океане вблизи Марианской впадины. Открытие было сделано, когда ученые использовали подводные планеры для проведения акустического обследования самой глубокой точки океана — Марианской впадины — она простирается на километры к югу от Японии и имеет максимальную глубину 10 935 метров, пишет Live Science.

Странные звуки в недрах океана ученые описывали как шумы "биотванг" — по словам исследователей, они немного похожи на звуки звездолетов из научно-фантастических фильмов. Потребовалось 10 лет, чтобы разгадать эту загадку, но теперь ученые смогли точно выявить причину возникновения таинственных шумов.

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Исследователи утверждают, что таинственные звуки на самом деле являются криками китов Брайда (Balaenoptera edeni). Предполагается, что животные используют эти крики, чтобы находить друг друга в масштабной игре "Марко Поло".

Звук биотванга можно разделить на две отдельные части:

во-первых, низкий, ворчливый звук, отражающийся в глубине;

во-вторых, высокий, металлический звон, который исследователи сравнивают со звуками, издаваемыми космическими кораблями в "Звездном пути" и "Звездных войнах".

Изначально ученые были озадачены появлением этих звуков, но в 2016 году они предположили, что звуки могут издаваться крупными усатыми китами, такими как синие киты (Balaenoptera musculus) или горбатые киты (Megaptera novaeangliae). Увы, анализ показал, что звуки, доносящиеся из Марианской впадины, не соответствуют ни одному из них.

В новом исследовании ученые наконец-то смогли найти того, кто издает звуки, и нашли тому подтверждение. Результаты указывают на то, что звуки издают киты Брайда. Команда отмечает, что открытие удалось сделать отчасти и благодаря новым инструментам искусственного интеллекта (ИИ), с помощью которых команда смогла просеять более 200 000 часов аудиозаписей, включающих различные звуки океана.

Теория о китах Брайда возникла, когда ученые заметили десяток китообразных, плавающих вблизи Марианских островов. Тогда ученым удалось записать, как девять из них издают характерные звуки. По словам ведущего автора исследования Энн Аллен, океанографа из Научного центра рыболовства на тихоокеанских островах Национального управления океанографии и атмосферы (NOAA), девять похожих звуков уже не могли быть совпадением.

Чтобы окончательно подтвердить свою догадку, команда сопоставила возникновение шумов в Марианской впадине с миграционными маршрутами китов Брайда. Для этого ученые отсортировали многолетние аудиозаписи, полученные станциями мониторинга по всему Марианскому архипелагу и его окрестностям.

К счастью для команды, ускорить этот процесс удалось с помощью ИИ, который преобразовал шумы в спектрограммы — их с легкостью можно было отличить от других шумов с помощью алгоритма машинного обучения. Результаты также указывают на то, что шумы слышны лишь в северо-западной части Тихого океана, несмотря на то, что киты Брайда обитают на более широкой территории. Ученые пришли к выводу, что шумы производит лишь определенная популяция китов.

Данные также показали всплеск шумов биотванга в 2016 году, когда повышение температуры океана, вызванное явлением Эль-Ниньо, привело к увеличению числа китов Брайда, посещающих этот район. Ученые все еще не знают, почему крики китов звучат столь странно, но планируют разгадать и эту загадку.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали виновного в полном истреблении двух видов китов.