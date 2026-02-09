90 самых редких китов на Земле едва не угодили в сети: в океане развернули спасательную операцию

Ловцы лобстеров объединились с учеными, чтобы спасти почти сотню и без того находящихся на грани исчезновения китов. К счастью, им это удалось.

В январе группа рыбаков, вылавливающих лобстеров в штате Мэн, столкнулась с проблемой, вытягивая свои ловушки у побережья Портсмута. Причина удивила всех: более 90 находящихся под критической угрозой исчезновения североатлантических гладких китов (Eubalaena glacialis) собрались на рифе, усложнив задачу рыбаков, пишет Popular Science.

По словам рыбака Криса Уэлча, это был первый случай, когда им с коллегами стало известно о скоплении китов в этом месте. Считается, что морские гиганты следовали маршруту поиска пищи.

Отметим, что рыбаки придерживались всех государственных и федеральных правил использования отрывных тросов. Они также установили более длинные тралы для уменьшения количества ярусных лесок и добавления фиолетовых трассеров для отслеживания запутавшихся снастей. После этого рыбаки созвали экстренное совещание, на котором было принято решение нарушить рыболовный протокол и опустить северо-восточные ярусные лески. Такое решение позволило защитить исчезающих северных гладких китов от запутывания в сетях.

По словам рыбаков, если бы они знали заранее, что киты будут в этом регионе, они предотвратили бы подобную ситуацию. Именно поэтому научный сотрудник Камиль Росс и ее команда из Аквариума Новой Англии, Лаборатории океанологии Бигелоу, Университета Дьюка и Университета штата Мэн работают над улучшением прогностических моделей, используемых для поиска неуловимых североатлантических китов.

В новом исследовании ученые использовали данные о местоположении добычи для отслеживания морских гигантов. А учитывая, что популяция насчитывает около 380 особей, и только 70 из них являются репродуктивно активными самками, ставки высоки.

По словам Росс, они с командой включили в анализ информацию о пище китов непосредственно в модели среды обитания, что позволило улучшить прогнозирование. Простыми словами, ученые пришли к выводу, что исчезающих китом можно обнаруживать с помощью их любимой пищи — крошечного зоопланктона из рода Calanus. Отметим, что этот вид зоопланктона меньше рисового зернышка, а на их местоположение и образ жизни сильно влияют даже небольшие изменения температуры океана.

Ученые полагают, что сами гладкие киты, вероятно, не сбиваются с курса из-за изменения температуры океана на несколько градусов, крошечные существа, которыми они питаются, сильно страдают даже от небольших колебаний температуры. По мере того, как пища китов адаптируется и перемещается, то же самое происходит и с китами.

По словам ученых, после включения добычи в прогностическую модель, они обнаружили, что в январе 2025 года на отмели Джеффрис плотность популяции северных гладких китов увеличилась с ноября по январь. Если бы ученые ранее обладали этими данными, они могли бы передать их рыбакам. Теперь ученые планируют работать сообща с рыбаками, чтобы снизить риски для из без того исчезающего вида морских гигантов.

