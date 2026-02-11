Ключ к выживанию в мороз: как птицам, не способным улететь, удается пережить холода

Миграция подходит далеко не всем, а потому некоторым видам птиц пришлось развить множество адаптаций и стратегий, чтобы выжить в суровых зимних условиях.

Многие виды птиц с приходом холодов мигрируют в более теплые края, однако миграция подходит не всем. Для птиц, которые не путешествуют на юг каждую осень, сохранение тепла и энергии является ключом к выживанию в условиях низких температур и снега, пишет Audubon.

К счастью, большинство видов птиц эволюционировали, чтобы выработать множество адаптаций и стратегий, чтобы выживать в суровых условиях. Исследователи назвали несколько зимних тактик, которые были обнаружены во время наблюдений.

Слоистая "одежда"

По словам ученых, перья птиц известны своей способностью отталкивать воду, что позволяет птицам оставаться сухими и в тепле. Под ними базовый слой тонких пушистых перьев удерживает тепло тела, не пропуская холодный воздух. Птицы в более холодных климатах также могут надевать более густое оперение.

Распушивание перьев

Еще одной стратегией является распушивание перьев. По словам ученых, когда птицы распушивают перья, они создают сотни воздушных карманов между ними — они удерживают тепло, максимально увеличивая естественную теплоизоляцию.

Укрытие

Некоторые птицы также используют разного рода укрытия, которые позволяют им скрыться от резких порывов холодного ветра. Для маленьких птиц, таких как синицы и юнко, чем гуще дерево или кустарник, тем лучше. Расщелины деревьев, дупла и искусственные сооружения также являются популярными местами убежища для птиц всех размеров.

Сбивание в кучу

Исследователи отмечают, что еще одна стратегия выживания в холод заключается в сбивании в кучу. Это позволяет птицам делиться теплом и оставаться как можно более теплыми. В частности, типичным зимним зрелищем являются стаи синих дроздов и воробьев.

Накопление энергии

Предыдущие исследования также показали, что зимой многие виды птиц увеличивают свою теплоизоляцию и запасают энергию, питаясь больше. По словам ученых, у мелких птиц, таких как синицы и зяблики, жир может составлять более 10% от всей зимней массы. Такое накопление энергии невероятно полезно в период, когда вокруг мало пищи. Постоянное пополнение кормушек помогает птицам избежать истощения этих запасов или восполнить их при необходимости.

Запасы

Осенью можно заметить, как птицы то и дело возвращаются к кормушкам, собирая разные семена и арахис — они прячут запасы, чтобы использовать их, когда ресурсы будут скудными. Например, одна синица может хранить до 80 000 семян — и помнить, где они все находятся.

