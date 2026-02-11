Ключ до виживання у мороз: як птахам, які не здатні полетіти, вдається пережити холоди

Міграція підходить далеко не всім, а тому деяким видам птахів довелося розвинути безліч адаптацій і стратегій, щоб вижити в суворих зимових умовах.

Багато видів птахів з настанням холодів мігрують у тепліші краї, проте міграція підходить не всім. Для птахів, які не подорожують на південь щоосені, збереження тепла та енергії є ключем до виживання в умовах низьких температур і снігу, пише Audubon.

На щастя, більшість видів птахів еволюціонували, щоб виробити безліч адаптацій і стратегій, щоб виживати в суворих умовах. Дослідники назвали кілька зимових тактик, які були виявлені під час спостережень.

Шаруватий "одяг"

За словами вчених, пір'я птахів відоме своєю здатністю відштовхувати воду, що дає змогу птахам залишатися сухими і в теплі. Під ними базовий шар тонкого пухнастого пір'я утримує тепло тіла, не пропускаючи холодне повітря. Птахи в холодніших кліматах також можуть надягати більш густе оперення.

Розпушування пір'я

Ще однією стратегією є розпушування пір'я. За словами вчених, коли птахи розпушують пір'я, вони створюють сотні повітряних кишень між ними — вони утримують тепло, максимально збільшуючи природну теплоізоляцію.

Укриття

Деякі птахи також використовують різного роду укриття, які дозволяють їм сховатися від різких поривів холодного вітру. Для маленьких птахів, таких як синиці та юнко, що густіше дерево або чагарник, то краще. Ущелини дерев, дупла і штучні споруди також є популярними місцями притулку для птахів усіх розмірів.

Збивання в купу

Дослідники зазначають, що ще одна стратегія виживання в холод полягає у збиванні в купу. Це дає змогу птахам ділитися теплом і залишатися якомога теплішими. Зокрема, типовим зимовим видовищем є зграї синіх дроздів і горобців.

Накопичення енергії

Попередні дослідження також показали, що взимку багато видів птахів збільшують свою теплоізоляцію і запасають енергію, харчуючись більше. За словами вчених, у дрібних птахів, таких як синиці та зяблики, жир може становити понад 10% від усієї зимової маси. Таке накопичення енергії неймовірно корисне в період, коли навколо мало їжі. Постійне поповнення годівниць допомагає птахам уникнути виснаження цих запасів або поповнити їх за потреби.

Запаси

Восени можна помітити, як птахи раз у раз повертаються до годівниць, збираючи різне насіння й арахіс — вони ховають запаси, щоб використати їх, коли ресурси будуть мізерними. Наприклад, одна синиця може зберігати до 80 000 насінин — і пам'ятати, де вони всі знаходяться.

