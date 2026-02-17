Астрономы обнаружили вещества, необходимые для жизни, в ядре будущей звезды

Ученые изучили газовое облако, которое станет звездой, и обнаружили молекулы метанимина. Это вещество может обеспечить будущие планеты основными ингредиентами для жизни.

Астрономы обнаружили органическую молекулу под названием метанимин в плотном облаке из газа и пыли под названием L1544 на расстоянии 554 световых лет. Это облако, которое является частью огромного Молекулярного облака Тельца, превратится в звезду, а также планетную систему и называется оно дозвездным ядром. Обнаруженная органическая молекула может стать источником жизни на планетах, которые появятся на месте дозвездного ядра. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

Звезды появляются из очень плотных скоплений газа и пыли, которые сжимаются под действием своей гравитации. Материал, оставшийся от формирования звезды, начинает кружить вокруг новорожденной звезды в виде протопланетного диска. Именно в этом диске рождаются планеты. Химические вещества, которые находятся в дозвездных ядрах стают основой не только для звезд, но и окружающих их планет. Органические молекулы особенно интересуют астрономов, ведь они являются основой для жизни в том виде, в котором мы ее знаем.

Астрономы обнаружили органическую молекулу под названием метанимин в дозвездном ядре L1544 на расстоянии 554 световых лет от нас. Метанимин (CH2NH2 представляет собой довольно простую молекулу. Это вещество находится примерно посередине цепочки химических реакций, лежащих между несколькими случайными атомами и аминокислотой (одной из гораздо более крупных органических молекул, которые объединяются, образуя белки). Даже если разделить молекулу метанимина, то все равно останется несколько ключевых компонентов, необходимых для появления жизни: углерод, водород и азот.

Широкоугольный снимок части Молекулярного облака Тельца, в котором находится облако L1544 Фото: space.com

Понимание того, как образуются такие органические молекулы как метанимин в дозвездных ядрах может помочь ученым выяснить, как планеты получают ингредиенты для органической химии, от простых, до сложных, таких как аминокислоты.

По словам ученых, в дозвездном ядре L1544 газ и пыль постепенно опускаются внутрь с более теплых окраин облака на холодный, плотный центр, где произойдет появление новой звезды.

В других слоях облака, где вещество менее плотно сгруппировано, но температура выше, по-видимому, образуется большая часть метанимина. По мере того, как вещество из внешних слоев опускается внутрь к центру, метанимин распределяется по большей части дозвездного ядра. Ученые считают, что метанимин будет продолжать образовываться вплоть до момента создания новой звезды. Часть его должна остаться в протопланетном диске, который будет окружать новорожденный объект.

По мере того, как в диске будут появляться планеты, многие из них могут содержать основные ингредиенты для аминокислот. Если некоторые из этих планет будут пригодными для жизни, то данные молекулы могут стать источником появления жизни в том виде, в котором мы ее знаем.

