Магнитная буря и черное полярное сияние: ракеты NASA изучили загадочное явление (фото)

Более глубокое понимание электрической активности внутри полярных сияний может помочь ученым лучше прогнозировать геомагнитные бури.

В NASA сообщили, что на прошлой неделе с исследовательского полигона Poker Flat на Аляске были запущены в космос исследовательские ракеты, чтобы получить больше информации об электрической активности внутри полярных сияний. Это красочные световые явления, которые возникают во время магнитных бурь на Земле. Они происходят из-за столкновения частиц солнечного ветра с молекулами газов в атмосфере Земли. Считается, что граница, где начинается космос, проходит на высоте 100 км, но даже выше ее все еще находится верхняя часть атмосферы нашей планеты, пишет Space.

NASA в рамках двух миссий отправило на высоту более 300 километров три суборбитальные исследовательские ракеты, оснащенные специальными научным и приборами для изучения северного полярного сияния.

Миссия Black and Diffuse Auroral Science Surveyor (BADASS) стартовала 9 февраля для изучения черного полярного сияния. Это явление, которое происходит, когда электроны устремляются в космос, а не направляются к Земле, как это происходит во время других полярных сияний.

Исследовательская ракета достигла высоты 360 км, после чего упала обратно на Землю. По словам ученых, все прошло по плану и научные приборы работали как ожидалось. Они предоставили высококачественные данные, которые NASA сможет использовать для изучения черных полярных сияний и причин изменения направления движения потока электронов.

В рамках миссии Geophysical Non-Equilibrium Ionospheric System Science (GNEISS) 10 февраля были запущены две исследовательские ракеты для создания "компьютерной томографии" электрических токов в полярном сиянии. Ракеты достигли высоты 319 км и упали обратно на Землю. Миссия прошла по плану и приборы собрали данные, которые ученые будут использовать для изучения внутренних механизмов полярных сияний, в частности, как распространяется электрический ток вниз через атмосферу

Собранные данные позволят ученым создать трехмерное изображение электромагнитной среды полярного сияния и это похоже на "компьютерную томографию" плазмы под полярным сиянием.

Изучение полярных сияний важно, потому что они связаны с геомагнитными бурями, которые могут вызывать технические проблемы у спутников в космосе, а также представлять опасность для астронавтов. На Земле магнитные бури могут приводить к отключениям электроэнергии, изменению маршрутов авиаперелетов и создавать помехи для радиосвязи.

